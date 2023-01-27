Підвид COVID-штаму Омікрон "Кракен" – в Україні. Що відомо про його небезпечність

24 січня в Україні зареєстрували перший випадок зараження новим підвидом штаму коронавірусу Омікрон XBB.1.5, який ще називають "Кракен".

Чи варто боятися нового підвиду COVID-19, розповіли у Центрі громадського здоров’я України.

За даними ЦГЗ, "Кракен" швидко розповсюджується, легше переноситься та часто не потребує госпіталізації.

Важкість перебігу захворювання новим підвидом штаму коронавірусу наразі не досліджена.

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"Ми досить обмежені в даних, проте з того, що нам доступно і що підтверджує ВООЗ – Omicron XBB.1.5 швидше передається і таким чином сприятиме збільшенню випадків у всьому світі та в Україні відповідно", – каже Оксана Кошалко, керівниця відділу епіднагляду ЦГЗ.

Енді Пекош, вірусолог Школи громадського здоров'я Блумберга при Університеті Джонса Хопкінса, каже, що ця мутація вірусу схожа на сезонний грип. Його різноманітність ставить під сумнів ефективність вакцини та ускладнює лікування.

"Під час сезонного грипу ми спостерігаємо одну або дві мутації, які змінюють вірус. Мутації вірусу SARS-CoV-2 з’являються з великою кількістю", – каже Пекош.

За його словами, вірус змінюється і здатен заразити здорових людей. Обмежити розповсюдження вірусу здатна вакцинація, яку також потрібно оновлювати.

Для захисту від інфекції підійдуть носіння маски, провітрювання приміщення та ізоляції, в разі появи симптомів ГРВІ. А також – вакцинація.

"Поява мутації варіанту Omicron XBB.1.5 вірусу SARS-CoV-2 в Україні не вплине на вакцинальну кампанію COVID-19. Доведено, що вакциновані люди захищені від тяжких наслідків захворювання та смерті", – розповів Андрій Пашинний, керівник відділу імунізації ЦГЗ.

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Для отримання щеплення не потрібно мати декларації з сімейним лікарем. Вакцинація проти COVID-19 доступна для всього дорослого населення та дітей від 5 років.

Пункти щеплень в Україні можна знайти тут.

Нагадаємо, у ВООЗ занепокоєні зростанням випадків нового підвиду COVID-штаму Omicron: що про нього відомо.