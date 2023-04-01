У ЄС схвалили данський препарат для схуднення для підлітків віком від 12 років

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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1 квітня 2023

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) дозволило використовувати препарат Wegovy для лікування ожиріння у підлітків віком від 12 років.

Відповідний висновок ухвалив Комітет з лікарських засобів для людини (CHMP) 31 березня, повідомляє Reuters.

Препарату Wegovy від данського фармакологічного концерну Novo Nordisk  (NOVOb.CO), який раніше використовували для схуднення дорослі пацієнти, тепер можна пити й підліткам.

Позитивний висновок комітету є "важливим визнанням незадоволеної медичної потреби серед підлітків, які живуть з ожирінням, і необхідності в додаткових варіантах лікування", повідомив виробник у коментарі Reuters. 

Препарат уже доступний у Данії та Норвегії. Компанія не повідомила, коли планує вивести його на ринок інших країн ЄС.

Важливо! Самолікування небезпечне для вашого здоров'я. Цей матеріал носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!

 Фото: pilipeichenko/Depositphotos

Нагадаємо, Wegovy – препарат на основі семаглутиду активує GLP-1 – гормон, який викликає відчуття ситості в організмі після прийому їжі. Його можна купити тільки за рецептом від лікаря.

Wegovy був схвалений у США та Європейському Союзі для лікування ожиріння у дорослих. 

У грудні 2022 року Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) схвалило препарат для дітей віком від 12 років. 

Після цього Американська академія педіатрії також рекомендувала використовувати цей препарат для схуднення дітям 12+.

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