У ЄС схвалили данський препарат для схуднення для підлітків віком від 12 років

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) дозволило використовувати препарат Wegovy для лікування ожиріння у підлітків віком від 12 років.

Відповідний висновок ухвалив Комітет з лікарських засобів для людини (CHMP) 31 березня, повідомляє Reuters.

Препарату Wegovy від данського фармакологічного концерну Novo Nordisk (NOVOb.CO), який раніше використовували для схуднення дорослі пацієнти, тепер можна пити й підліткам.

Позитивний висновок комітету є "важливим визнанням незадоволеної медичної потреби серед підлітків, які живуть з ожирінням, і необхідності в додаткових варіантах лікування", повідомив виробник у коментарі Reuters.

Препарат уже доступний у Данії та Норвегії. Компанія не повідомила, коли планує вивести його на ринок інших країн ЄС.

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Нагадаємо, Wegovy – препарат на основі семаглутиду активує GLP-1 – гормон, який викликає відчуття ситості в організмі після прийому їжі. Його можна купити тільки за рецептом від лікаря.

Wegovy був схвалений у США та Європейському Союзі для лікування ожиріння у дорослих.

У грудні 2022 року Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) схвалило препарат для дітей віком від 12 років.

Після цього Американська академія педіатрії також рекомендувала використовувати цей препарат для схуднення дітям 12+.