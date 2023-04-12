У Китаї зафіксували першу у світі смерть людини від пташиного грипу

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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12 квітня 2023

У Китаї сталася перша у світі смерть людини від пташиного грипу. Усього зафіксували три випадки зараження підтипом H3N8 пташиного грипу.

Усі три випадки захворювання сталися у Китаї, перші два випадки були зареєстровані минулого року. Третій став летальним, повідомляє Reuters з посиланням на ВООЗ.

Центр контролю та профілактики захворювань провінції Гуандун повідомив про третє зараження наприкінці минулого місяця, але не надав подробиць смерті жінки.

За даними ВООЗ, у пацієнтки були численні захворювання, а також контакт із живою птицею. Зразки, зібрані з продуктового ринку, який відвідувала жінка до захворювання, виявилися позитивними на грип A(H3). Як заявили у ВООЗ, це могло бути джерелом інфекції. Інших випадків серед близьких контактів інфікованої жінки не виявлено.

Штам вірусу, який спричинив загибель 56-річної жінки з провінції Гуандун, рідко зустрічається серед людей.

 Фото: teptong/Depositphotos

Однак H3N8 дуже часто заражаються птахи, у яких вірус протікає практично без ознак захворювання. Також пташиним грипом інфікуються інші ссавці.

"Виходячи з наявної інформації, цей вірус не має здатності легко поширюватися від людини до людини, і тому ризик його поширення серед людей на національному, регіональному та міжнародному рівнях вважається низьким", – кажуть у ВООЗ.

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