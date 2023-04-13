Апеляційний суд США відновив раніше скасований дозвіл на таблетки для аборту, але є обмеження

Апеляційний суд США призупинив дію наказу, виданого окружним суддею Метью Касмариком у Техасі, який фактично забороняє "Міфепристон" – препарат для переривання вагітності.

П'ятий окружний апеляційний суд в Новому Орлеані постановив, що таблетки для переривання вагітності "Міфепристон" поки що залишатимуться доступними, але зі значними обмеженнями.

Отримати препарат можна після особистого візиту до лікаря та лише до 7 тижня вагітності, повідомляє Reuters.

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Раніше федеральний суддя Метью Касмарик призупинив схвалення препарату Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

Однак вже за годину інший федеральний суддя у Вашингтоні опублікував протилежну ухвалу, згідно з якою "Міфепристон" має бути доступним у 17 штатах.

Що сталося?

Фото: NewAfrica /Depositphotos

Федеральний суддя Метью Касмарик, призначений експрезидентом США Дональдом Трампом, 7 квітня призупинив схвалення "Міфепристону" від FDA. (У той же день інший федеральний суддя ухвалив протилежне рішення, яке зобов'язує FDA зберегти доступ до "Міфепристону" без нових обмежень у 17 штатах і окрузі Колумбія).

Касмарик тимчасово скасував схвалення "Міфепристону", поки він розглядає позов від противників аборту з проханням про заборону препарату.

У листопаді позов на FDA подали 4 медичні асоціації та лікарі, які виступають проти абортів. Вони стверджують, що агентство використовувало неправильну процедуру, коли схвалювало препарат у 2000 році, і не врахувало належним чином його безпеку для дівчат віком до 18 років, які використовують його для переривання вагітності.

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Федеральний суддя відповів, що схвалення препарату FDA порушило федеральні правила, що дозволяють прискорене схвалення деяких ліків, і агентство не взяло до уваги "психологічні ефекти" від застосування "Міфепристону".

Адміністрація Байдена і виробник "Міфепристону" Danco Laboratories відразу оскаржили цей наказ. Також із закликом про скасування рішення суду виступили понад 300 керівників біотехнологічних та фармацевтичних компаній, зокрема Pfizer та Biogen.

12 квітня Апеляційний суд США терміново призупинив фактичну заборону на "Міфепристон", але не заблокував ті частини наказу Касмарика, які відновлюють обмеження на розповсюдження таблеток, що були зняті з 2016 року.

Для отримання "Міфепристону" обов’язково потрібно прийти до лікаря, і препарат можна буде використовувати до 7 тижнів вагітності, а не до 10, як це було.

Надзвичайна зупинка наказу Касмарика має діяти доти, доки 5-й окружний суд не розгляне апеляцію адміністрації Байдена у повному обсязі.

Апеляцію може розглянути інший склад суду. Обидві сторони також можуть негайно подати апеляцію до Верховного суду США.