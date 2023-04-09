Доступ до таблеток для аборту в США під загрозою після рішення суду: що відбувається

Суд в американському штаті Техас призупинив дозвіл на препарат для переривання вагітності "Міфепристон", який діяв 20 років.

Рішення є попередньою судовою забороною, яка забороняє продажі "Міфепристона", поки триває розгляд справи груп проти абортів, повідомляє Reuters.

Суддя, призначений президентом-республіканцем Дональдом Трампом, ще не виніс остаточного рішення щодо суті позову. Однак у своєму рішенні він встановив, що позов має значну ймовірність успіху.

За словами судді, Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) проігнорувало ризики під час схвалення препарату.

Справу проти FDA ініціювали чотири американські групи проти абортів на чолі з нещодавно створеним Альянсом медицини Гіппократа та чотири лікарі, які виступають проти переривання вагітностей. Вони стверджують, що FDA вчинило неправильно, коли схвалило препарат для медикаментозного аборту "Міфепристон" у 2000 році. Мовляв, управління не врахувало належним чином небезпеку препарату для переривання вагітності для дівчат віком до 18 років.

"Незаконно схвалюючи небезпечні хімічні препарати для аборту, FDA поставило жінок і дівчат у небезпеку, і настав час притягнути його до відповідальності за свої необачні дії", – сказав Ерік Баптіст з Alliance Defending Freedom, який порушив справу.

Про ситуацію навколо судового процесу висловився президент США Джо Байден. На його думку, суд не може замінювати рішення експертного агентства, яке схвалює ліки. За його словами, безпечність препарату доведена наукою і позов від противників абортів надійшов занадто пізно, адже "Міфепристон" використовувався 20 років.

"Якщо це рішення залишиться в силі, то практично не буде жодного рецепта, схваленого FDA, який був би захищений від подібних політичних та ідеологічних атак", – сказав президент.

Міністерство юстиції США вважає, що рішення на користь позивачів у Техасі підірве довіру до FDA, агентства, яке підтверджує безпеку харчових продуктів і ліків, і збільшить навантаження на клініки, які проводять хірургічні аборти, і без того переповнені жінками, які звертаються до них.

Також другий суд у Вашингтоні видав попередню постанову, яка забороняє FDA вносити будь-які зміни в поточну доступність "Міфепристона". За словами юристів, наразі існує прямий конфлікт між рішеннями суду Техасу та Вашингтону, що може прискорити передачу справи до Верховного суду США.

Минулого року рішення Верховного суду США, яке скасувало конституційне право жінок на аборт, розкололо країну.

Згідно з даними Інституту Гуттмахера, дослідницької організації, яка підтримує права на аборти, з моменту винесення Верховним судом рішення 12 із 50 штатів повністю забороняють аборти, тоді як багато інших забороняють їх після певного терміну вагітності.

"Міфепристон" є частиною схеми з двома препаратами, що вводиться в поєднанні з "Мізопростолом", для медикаментозного переривання вагітності в перші 10 тижнів вагітності.

На ліки припадає більш ніж половина всіх абортів у країні.

Нагадаємо, понад 100 наукових досліджень, які робилися у 26 країнах протягом понад 30 років, підтвердили безпеку та ефективність двох таблеток для переривання вагітності: "Міфепристона" та "Мізопростола".