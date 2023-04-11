У США оскаржили рішення суду про заборону препарату для переривання вагітності

Уряд США оскаржив рішення суду в Техасі про призупинення дозволу на препарат для переривання вагітності "Міфепристон".

В Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) заявили, що це рішення ставить під загрозу здоров'я жінок, блокуючи доступ до таблеток, які вважаються безпечними, пише Reuters.

Препарат був доступний 23 роки.

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У заяві про апеляцію Міністерство юстиції назвало рішення судді Метью Качмарика про заборону препарату "особливо необґрунтованим", адже воно суперечить науковим висновкам FDA.

"Рішення перекреслило десятиліття довіри, заблокувавши схвалення FDA Міфепристону та позбавивши пацієнтів доступу до цього безпечного та ефективного лікування на підставі власної помилкової оцінки безпеки препарату судом", – заявили у міністерстві.

Там додали, що заборона "Міфепристону" завдає шкоди жінкам, для яких застосування цього препарату є медично обгрунтованим.

Також у міністерстві заявили, що групи проти абортів, які намагалися скасувати дозвіл FDA на застосування препарату, "взагалі не мали права подавати до суду, оскільки не могли довести, що їм було завдано шкоди".

"Незаконно схвалюючи небезпечні хімічні препарати для аборту та нав’язуючи їх, Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів поставило жінок у небезпеку, і агентство повинно бути притягнуто до відповідальності", – вважає юристка Ерін Хоулі, яка представляє групи проти абортів.

Водночас у Білому домі повідомили, що підтримують рішення Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів, яке оскаржує рішення суду в Техасі.

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"Адміністрація підтримує FDA і готова до цієї судової боротьби, і ми продовжимо нашу роботу щодо захисту репродуктивних прав", – заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Із закликом про скасування рішення суду також виступили понад 300 керівників біотехнологічних та фармацевтичних компаній, зокрема Pfizer та Biogen.

"Міфепристон", відповідно до протоколу лікуванню, застосовують для медикаментозного переривання вагітності в перші 10 тижнів.

На "Міфепристон" припадає більше половини всіх абортів у США.

Нагадаємо, 9 квітня суд в американському штаті Техас призупинив дозвіл на препарат для переривання вагітності "Міфепристон", який діяв 23 роки.

Рішення забороняє продажі "Міфепристона", поки триває розгляд справи груп проти абортів.

Суддя, призначений президентом-республіканцем Дональдом Трампом, ще не виніс остаточного рішення щодо суті позову, однак постановив, що позов має "високу ймовірність успіху".