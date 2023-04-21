У світі зафіксували першу смерть від нового підвиду "Омікрону" Arcturus: що відомо

У COVID-штаму "Омікрон" з’явився новий підваріант XBB.1.16 під назвою Arcturus, який уже забрав одне життя.

Першу смерть пацієнта від штаму Arcturus зафіксували в Таїланді 19 квітня, повідомляє The Independent.

Генеральний директор Департаменту медичних наук Супакіт Сірілак розповів телерадіокомпанії PBS, що від нового субваріанту помер літній іноземець.

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Чоловік похилого віку мав певні проблеми зі здоров'ям.

"Його смерть може не відображати безпосередньо тяжкість цього підваріанту, а скоріше його вплив на інші фактори ризику", – додав Сірілак.

Фото ілюстративне: halfpoint / Depositphotos

Очільник департаменту повідомив, що наразі в Таїланді виявили 27 випадків захворювання на Arcturus.

А вірусолог Йонг Повораван з Університету Чулалонгкорн сказав журналістам, що Arcturus незабаром може стати домінуючим субваріантом в Таїланді.

З 9 по 15 квітня кількість пацієнтів, госпіталізованих з цим підвидом вірусу, зросла в 2,5 рази порівняно з попереднім тижнем.

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Що відомо про підвид "Омікрону" Arcturus?

Новий підвид XBB.1.16 під назвою Arcturus – це субваріант COVID-штаму "Омікрон", який вперше виявили у січні 2023 року в Індії. Він викликає у пацієнтів багато симптомів, притаманних для попередніх варіантів COVID-19, а також додає новий симптом: кон'юнктивіт.

Штам XBB.1.16 вже зафіксували у 29 інших країнах, зокрема у Сінгапурі, Австралії, Великій Британії та США.

Новий підвид "Омікрону" спричинив спалах захворювання в Індії, тому уряд повернув деякі карантинні обмеження.

З 22 березня цей підвид перебуває під моніторингом Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

29 березня технічна керівниця ВООЗ з питань COVID-19 Марія ван Керкхов сказала, що Arcturus поширюється серед людей вже кілька місяців.

Представниця ВООЗ заявила, що змін у тяжкості захворювання не спостерігалося серед пацієнтів із підвидом Arcturus.

Однак він має одну додаткову мутацію в шиповому білку, яка в лабораторних дослідженнях демонструє підвищену інфекційність, а також потенційно підвищену патогенність.

Тобто, новий субваріант може бути більш заразним, ніж попередні підвиди "Омікрону", що підтверджує дослідження Токійського університету.

Вчені виявили, що Arcturus майже в 1,2 рази заразніший за субваріант XBB.1.5 "Кракен", який дотепер був найбільш заразним.

Також експерти кажуть, що цей субваріант "викликає інтерес, але не є причиною для занепокоєння", пише Healthline.

"Повідомлялося, що XBB.1.16 схожий за профілем на попередні субваріанти "Омікрону", однак додаткова мутація в білку шипа може призвести до підвищення його інфекційності та патогенності", – зазначила директорка з профілактики інфекцій у лікарні Ленокс Гілл Ганна Ньюман.

Водночас лікарка додала, що "немає причин для паніки".