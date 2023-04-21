У світі зафіксували першу смерть від нового підвиду "Омікрону" Arcturus: що відомо

У COVID-штаму "Омікрон" з’явився новий підваріант XBB.1.16 під назвою Arcturus, який уже забрав одне життя.

Першу смерть пацієнта від штаму Arcturus зафіксували в Таїланді 19 квітня, повідомляє The Independent.

Генеральний директор Департаменту медичних наук Супакіт Сірілак розповів телерадіокомпанії PBS, що від нового субваріанту помер літній іноземець.

Чоловік похилого віку мав певні проблеми зі здоров'ям.

"Його смерть може не відображати безпосередньо тяжкість цього підваріанту, а скоріше його вплив на інші фактори ризику", – додав Сірілак.

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Очільник департаменту повідомив, що наразі в Таїланді виявили 27 випадків захворювання на Arcturus.

А вірусолог Йонг Повораван з Університету Чулалонгкорн сказав журналістам, що Arcturus незабаром може стати домінуючим субваріантом в Таїланді.

З 9 по 15 квітня кількість пацієнтів, госпіталізованих з цим підвидом вірусу, зросла в 2,5 рази порівняно з попереднім тижнем.

Що відомо про підвид "Омікрону" Arcturus?

Новий підвид XBB.1.16 під назвою Arcturus – це субваріант COVID-штаму "Омікрон", який вперше виявили у січні 2023 року в Індії. Він викликає у пацієнтів багато симптомів, притаманних для попередніх варіантів COVID-19, а також додає новий симптом: кон'юнктивіт.

Штам XBB.1.16 вже зафіксували у 29 інших країнах, зокрема у Сінгапурі, Австралії, Великій Британії та США.

Новий підвид "Омікрону" спричинив спалах захворювання в Індії, тому уряд повернув деякі карантинні обмеження.

З 22 березня цей підвид перебуває під моніторингом Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

29 березня технічна керівниця ВООЗ з питань COVID-19 Марія ван Керкхов сказала, що Arcturus поширюється серед людей вже кілька місяців.

Представниця ВООЗ заявила, що змін у тяжкості захворювання не спостерігалося серед пацієнтів із підвидом Arcturus.

Однак він має одну додаткову мутацію в шиповому білку, яка в лабораторних дослідженнях демонструє підвищену інфекційність, а також потенційно підвищену патогенність.

Тобто, новий субваріант може бути більш заразним, ніж попередні підвиди "Омікрону", що підтверджує дослідження Токійського університету.

Вчені виявили, що Arcturus майже в 1,2 рази заразніший за субваріант XBB.1.5 "Кракен", який дотепер був найбільш заразним.

Також експерти кажуть, що цей субваріант "викликає інтерес, але не є причиною для занепокоєння", пише Healthline.

"Повідомлялося, що XBB.1.16 схожий за профілем на попередні субваріанти "Омікрону", однак додаткова мутація в білку шипа може призвести до підвищення його інфекційності та патогенності", – зазначила директорка з профілактики інфекцій у лікарні Ленокс Гілл Ганна Ньюман.

Водночас лікарка додала, що "немає причин для паніки".