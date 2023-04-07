Майже всі випадки COVID-19 за останні тижні викликані штамом "Кракен" – Кузін

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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7 квітня 2023

В Україні майже всі випадки COVID-19, які проходять через секвенування (генетичний аналіз) за останні кілька тижнів, викликані штамом "Кракен".

Нині показники захворюваності цим штамом перевищують середні прогностичні, оскільки він передається швидше, ніж Омікрон.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю "Укрінформу".

"Якщо раніше випадки захворюваності були 50 на 50, то за останні кілька тижнів майже всі випадки, які проходять через секвенування, викликані "Кракеном".

Він не лише швидше передається і переходить з однієї області на іншу, а й так само заміщує Омікрон на рівні кожної області", – сказав Кузін.

 Фото: Dan74/Depositphotos

Нагадаємо, перший випадок "Кракену" (нового підвиду штаму коронавірусу Омікрон XBB.1.5) на території України зафіксували 24 січня. 

Станом на кінець лютого цей варіант COVID-19 виявили у чотирьох регіонах України, а наразі цей штам циркулює в усіх областях.

За даними ВООЗ, "Кракен" не має специфічних мутацій, які роблять його небезпечнішим за інші варіанти, але він краще ухиляється від імунної відповіді людини, легше передається та швидко витісняє всі інші штами.

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