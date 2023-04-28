Вчені створили біопринтер з деталей Lego, який може виростити людську шкіру

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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28 квітня 2023

Вчені Кардіффського університету з США створили 3D-біопринтер, який складається з Lego-елементів. Інноваційний пристрій зможе виростити об'ємні людські клітини зі зразків тканин.

Про це пише Science Alert з посиланням на сторінку виробника The Conversation.

Ця технологія передбачає завантаження "біочорнила", яке містить живі клітини, у картридж. За допомогою спеціальної програми біопринтер друкує їх у 3D-форматі. 

Оскільки деталі Lego є дешевими, точними та стандартизованими, розробники вирішили використати їх як деталі до біопринтера.

  3D-біопринтер. Фото: The Conversation

Вартість одного приладу складає приблизно 625 доларів. 

В основі пристрою – мінікомп’ютер Lego Mindstorms. Він одночасно переміщує насадку з гелем, у якому знаходяться людські клітини, та підставку, на яку видруковує об'ємну модель. 

Наразі розробники використовують його для створення масштабної моделі шкіри. Однак зазначають, що програму можна модифікувати та створювати зразки різних тканин організму.

Біопринтер дає можливість імітувати як здорову, так і хвору шкіру, а також розробити нові методи лікування різних шкірних захворювань.

Нагадаємо, що схожі технології вже активно застосовують у медицині. Наприклад, у США лікарі пересадили пацієнтці вухо, зроблене з її власних клітин за допомогою 3D-принтера.

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