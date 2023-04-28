Як і де безкоштовно лікувати безпліддя? Відповіли у МОЗ

В Україні діє державна програма, яка допомагає стати батьками парам, що мають труднощі із заплідненням.

Для пацієнтки лікування відбувається безкоштовно, всі кошти медзакладу сплачує держава, повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я.

Для лікування безпліддя в межах програми, використовують метод допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ).

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"Це система методик, за яких деякі етапи запліднення (наприклад, отримання статевих клітин або ембріонів) відбуваються поза межами організму", – пояснюють у відомстві.

Фото: HayDmitriy /Depositphotos

Зазначається, що першу спробу запліднення для жінок у віці від 19 до 40 років повністю сплачує держава.

Проведення першого курсу лікування наразі здійснюється в трьох медзакладах:

Клініка репродуктивних технологій НУОЗ ім. П. Л. Шупика (Київ);

Прикарпатський центр репродукції людини (Івано-Франківськ);

Український медичний центр акушерства, гінекології та репродуктології (Харків).

У міністерстві нагадали алгоритм дій, який мають пройти пацієнти, що беруть участь у програмі:

медичну документацію з повним переліком обстежень жінки за місцем її проживання направляють до комісії місцевого департаменту/управління охорони здоров’я.

Після розгляду комісія ДОЗ/УОЗ направляє документи з висновками до комісії Міністерства охорони здоров’я.

Комісія МОЗ розглядає медичну документацію і приймає рішення про направлення до одного з медзакладів на лікування за державний кошт.

ДОЗ/УОЗ надає жінці необхідну інформацію і скеровує на лікування.

Раніше ми повідомляли, що за даними ВООЗ, приблизно кожна шоста людина у світі страждає від безпліддя.