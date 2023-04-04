В Одесі врятували хлопчика, який під час гри отримав кулю в серце

В Одеській дитячій клінічній лікарні зробили операцію 7-річному хлопцю, який отримав кульове поранення у серце.

Двоє братів 7-ми та 8-ми років гралися зарядженою гвинтівкою, повідомили у департаменті охорони здоров’я Одеської обласної адміністрації.

У результаті один з хлопчиків отримав поранення лівої частини грудної стінки з проникненням кулі у серце.

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Як розповів "Українській правді. Життя" завідувач відділенням серцево-судинної хірургії Одеської дитячої обласної клінічної лікарні Володимир Бузовський, діти взяли гвинтівку без дозволу батьків.

"З розповіді батьків, 8-річний хлопчик не знав, що вона заряджена і випадково поцілив у брата. Батьки були, мабуть, поряд, але не бачили. Родина здається адекватною. Мама і дідусь миттєво взяли поранену дитину на руки і повезли до Татарбунарської лікарні. Звідки на "швидкій" хлопчика відвезли у нашу", – розповідає лікар.

Медики вилучили кулю на операційному столі

Куля зайшла у грудну клітину, а далі у серцеву сумку (перикарду), уразила задню стінку лівого шлуночка.

За словами лікаря, куля застрягла "як пробка від шампанського" у міліметрі від важливих судин.

Куля застрягла "як пробка від шампанського" у міліметрі від важливих судин

"Якщо б їх заділо, хлопчик помер би миттєво. Дитина народилася у "сорочці", – каже лікар.

Медики вилучили кулю на операційному столі. Наразі хлопчика перевели у палату, він у свідомості, розмовляє, почувається краще. За словами Володимира Бузовського, загрози для життя дитини немає.

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Вчасно оперативне втручання врятувало життя дитини

Наразі невідомо, чи мали батьки дитини дозвіл на зберігання зброї.

Нагадаємо, львівські медики прооперували 10-річного хлопчика з Харкова, який пережив 5 хірургічних втручань.