В Одесі врятували хлопчика, який під час гри отримав кулю в серце

В Одеській дитячій клінічній лікарні зробили операцію 7-річному хлопцю, який отримав кульове поранення у серце.

Двоє братів 7-ми та 8-ми років гралися зарядженою гвинтівкою, повідомили у департаменті охорони здоров’я Одеської обласної адміністрації.

У результаті один з хлопчиків отримав поранення лівої частини грудної стінки з проникненням кулі у серце.

Як розповів "Українській правді. Життя" завідувач відділенням серцево-судинної хірургії Одеської дитячої обласної клінічної лікарні Володимир Бузовський, діти взяли гвинтівку без дозволу батьків.

"З розповіді батьків, 8-річний хлопчик не знав, що вона заряджена і випадково поцілив у брата. Батьки були, мабуть, поряд, але не бачили. Родина здається адекватною. Мама і дідусь миттєво взяли поранену дитину на руки і повезли до Татарбунарської лікарні. Звідки на "швидкій" хлопчика відвезли у нашу", – розповідає лікар.

Медики вилучили кулю на операційному столі

Куля зайшла у грудну клітину, а далі у серцеву сумку (перикарду), уразила задню стінку лівого шлуночка.

За словами лікаря, куля застрягла "як пробка від шампанського" у міліметрі від важливих судин.

Куля застрягла "як пробка від шампанського" у міліметрі від важливих судин

"Якщо б їх заділо, хлопчик помер би миттєво. Дитина народилася у "сорочці", – каже лікар.

Медики вилучили кулю на операційному столі. Наразі хлопчика перевели у палату, він у свідомості, розмовляє, почувається краще. За словами Володимира Бузовського, загрози для життя дитини немає.

Вчасно оперативне втручання врятувало життя дитини

Наразі невідомо, чи мали батьки дитини дозвіл на зберігання зброї.

Нагадаємо, львівські медики прооперували 10-річного хлопчика з Харкова, який пережив 5 хірургічних втручань.