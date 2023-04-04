На Київщині 5-річний хлопчик вдарився об гойдалку та помер

У селищі Вишневе на Київщині загинув 5-річний хлопчик, якого вдарила гойдалка.

Деталі історії для "Української правди. Життя" розповіла речниця Нацполіції Київщини Ірина Прянішнікова.

"Трагедія сталась у Вишневому близько обіду 10 березня. Мати з сином пішли на дитячий майданчик. Спершу хлопчик катався на самокаті. Коли вони підійшли ближче до гойдалок, Єгор покинув самокат та побіг", – каже речниця Нацполіції.

Вона зазначає, що на гойдалці розгойдувались троє дівчат шкільного віку.

Гойдалка, якою травмувало хлопчика. Фото: Нацполіція

Хлопчик Єгор підійшов до конструкції збоку, і коли гойдалка рухалась вгору, кутом вдарила хлопчика.

"Але під гойдалкою був не пісок, а тротуарна плитка. Коли він впав, то вдарився головою ще й об тверду поверхню та втратив свідомість", – продовжує Ірина Прянішнікова.

Мати одразу викликала швидку, і її з сином доставили до нейрохірургічного відділення лікарні №7 в Києві. Медики діагностували у Єгора закриту черепно-мозкову травму, доправили одразу на операцію. Вона тривала кілька годин, лікарі зробили усе можливе, щоб врятувати життя хлопчика.

Але близько 18-ї медики повідомили про смерть маленького пацієнта.

У Нацполіції порушили кримінальну справу з позначкою нещасний випадок.

Речниця Нацполіції зазначає, що у хлопчика була повна нормальна родина, він ходив до дитячого садочка. У вересні хлопчику мало виповнилось 6 років, і він пішов би в школу.

Сім'я на обліку не перебувала, жодних претензій до неї не було.

"Закликаємо громадян пильнувати за дозвіллям дітей, щоб не траплялось таких трагедій, особливо з малолітніми на дитячих майданчиках. Дуже важливо, щоб батьки дивились та тримали за руки (якщо це потрібно), коли є небезпека поряд. Не залишали самих, тим паче зараз, під час воєнного стану", – наголосила Ірина Прянішнікова.

Нагадаємо, на Черкащині в листопаді 2022 року стався нещасний випадок. 4-річна дівчинка лишилась вдома сама, відчинила вікно та випала з нього. Дитина померла у реанімації.