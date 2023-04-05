У центрах служби крові бракує донорів з негативним резус-фактором – МОЗ

У центрах служби крові по всій Україні бракує донорів, які мають кров резус-негативної належності.

Цей резус-фактор більш рідкісний, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За даними відомства, завдяки українцям, які стали донорами, в Україні збільшили щоденний запас еритроцитарних компонентів крові.

Втім, у центрах служби крові досі чекають на донорів крові резус-негативної належності, адже ця кров є дефіцитною.

У МОЗ кажуть, що українців з негативним резус-фактором крові, як і європейців, загалом не більше 14%.

"В критичних ситуаціях, у разі масивних крововтрат постраждалим із будь-яким фенотипом, як першу дозу можна застосовувати еритроцити або кров резус-негативної належності О (І) групи", – йдеться в повідомленні.

У відомстві наголошують, що запаси компонентів крові усіх груп і резусів є важливими.

Щоб стати донором, необхідно зателефонувати до найближчого центру крові у вашому або сусідньому місті.

Актуальні телефони центрів крові доступні за посиланням.

Також можна записатися до онлайн-реєстру донорів крові на сайтах Helsi або Donor.

Якщо ви працюєте в колективі, де є багато охочих здати кров, можна запросити виїзну бригаду для забору крові.