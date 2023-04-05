У центрах служби крові бракує донорів з негативним резус-фактором – МОЗ

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
2513
5 квітня 2023

У центрах служби крові по всій Україні бракує донорів, які мають кров резус-негативної належності. 

Цей резус-фактор більш рідкісний, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За даними відомства, завдяки українцям, які стали донорами, в Україні збільшили щоденний запас еритроцитарних компонентів крові. 

Реклама:

Втім, у центрах служби крові досі чекають на донорів крові резус-негативної належності, адже ця кров є дефіцитною. 

Фото: Kzenon/Depositphotos

У МОЗ кажуть, що українців з негативним резус-фактором крові, як і європейців, загалом не більше 14%.

"В критичних ситуаціях, у разі масивних крововтрат постраждалим із будь-яким фенотипом, як першу дозу можна застосовувати еритроцити або кров резус-негативної належності О (І) групи", – йдеться в повідомленні.

У відомстві наголошують, що запаси компонентів крові усіх груп і резусів є важливими.

Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

Щоб стати донором, необхідно зателефонувати до найближчого центру крові у вашому або сусідньому місті. 

Актуальні телефони центрів крові доступні за посиланням.

Реклама:

Також можна записатися до онлайн-реєстру донорів крові на сайтах Helsi або Donor.  

Якщо ви працюєте в колективі, де є багато охочих здати кров, можна запросити виїзну бригаду для забору крові.

Читайте також: Чи можна бути донором після татуювання і кому заборонено здавати кров? Пояснює МОЗ


Реклама:


Реклама:
 2092
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2952
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20758
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій