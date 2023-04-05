У США ін’єкція Gohibic для лікування хворих на COVID-19 отримала дозвіл на екстрене використання

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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5 квітня 2023

Ін’єкція Gohibic від компанії Inflarx отримала дозвіл на екстрене використання у США для лікування госпіталізованих пацієнтів  з COVID-19. 

Відповідний дозвіл видало управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів, пише Reuters. 

Gohibic має протизапальний ефект. Її дія спрямована на частину імунної системи, запалення якої призводить до прогресування COVID-19.

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"Попри вакцину та інші методи лікування COVID-19 на ранніх стадіях, у багатьох пацієнтів все ще розвивається вірусний сепсис і прогресує до критичного стану, що часто вимагає інвазивної штучної вентиляції легень",зазначив професор Нільс Рідеманн, засновник InflaRx.

Фото: halfpoint/Depositphotos

Препарат призначений для лікування госпіталізованих пацієнтів з COVID-19, які підключені до апарату штучної вентиляції легень.

Його дозволено використовувати лише протягом після 48 годин після того, як пацієнт отримає інвазивну механічну вентиляцію легенів або екстракорпоральну мембранну оксигенацію, які зазвичай використовуються у найважчих пацієнтів із гострою дихальною недостатністю.

Попередні дослідження показали, що пацієнти, які отримували Gohibic, мали менший ризик смерті на 28-й і 60-й день лікування порівняно з тими, хто препарат не отримував.

Нагадаємо, раніше в США вимагали розсекретити походження COVID-19.

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