У ВООЗ спрогнозували закінчення пандемії COVID-19, яка забрала 7 млн життів

У Всесвітній організації охорони здоров’я переконані, що зможуть оголосити про закінченні пандемії COVID-19 у 2023 році.

У ВООЗ відзначили, що 11 березня 2023 року виповнилося три роки з того часу, як організація вперше охарактеризувала глобальний спалах COVID-19 як пандемію.

"Це був знаменний момент, який привернув увагу світових ЗМІ. Однак, з точки зору ВООЗ, набагато важливіший момент настав за шість тижнів до цього, 30 січня 2020 року, коли я оголосив надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я міжнародного значення", – каже генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебреїсус.

За його словами, на той час було зареєстровано менше 100 випадків COVID-19 за межами Китаю, і не було жодного смертельного випадку в інших країнах.

Вже через три роки, за офіційними даними, майже 7 мільйонів людей померли від COVID-19. Однак як припускають у ВООЗ, реальна кількість смертей набагато більша.

Наразі, за словами Тедроса Адхана Гебреїсуса, становище значно покращилось. Вперше щотижнева кількість зареєстрованих смертей нижча, ніж коли три роки тому вперше було використане слово "пандемія".

"Поліпшення суттєве. Я впевнений, що в якийсь момент цього року ми зможемо сказати, що COVID-19 закінчився і як надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров’я міжнародного значення, і як пандемія", – говорить гендиректор ВООЗ.

За словами Тедроса Адхана Гебреїсуса, наразі найважливіше, щоб людство засвоїло уроки пандемії. Йдеться про важливість громадського здоров’я, науки та міжнародного співробітництва.

У ВООЗ також зазначили, що питання, як почалася пандемія, залишається без відповіді.

На думку гендиректор ВООЗ, причиною цього є відсутність співпраці з боку Китаю щодо обміну даними і результатами розслідування.

"Доки ці дослідження не будуть проведені, усі гіпотези щодо походження вірусу залишаються актуальними. Але якщо будь-яка країна має інформацію, що стосується будь-якої гіпотези, дуже важливо, щоб ця інформація була передана ВООЗ та міжнародному науковому співтовариству", – каже голова ВООЗ.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що все ще працюють над визначенням причин виникнення пандемії COVID-19.

Видання The Wall Street Journal писало, що попередні результати досліджень експертів ВООЗ вказують на те, що коронавірус міг з'явитися на два місяці раніше, ніж офіційно заявляється.

Адміністрація США закликала Китай оприлюднити всю наявну в його розпорядженні інформацію про походження коронавірусу COVID-19.