Природний чи з лабораторії? У США вимагають розсекретити походження COVID-19

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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12 березня 2023

Палата представників Конгресу США вимагає від директорки Національної розвідки Авріл Хейнс розсекретити інформацію про походження COVID-19.

Сенат США одноголосно ухвалив відповідний законопроєкт під назвою "COVID-19 Origin Act of 2023" ще 1 березня, повідомляє Reuters. Також 1 березня ФБР заявило, що найімовірнішою причиною пандемії COVID-19 є витік із лабораторії в Ухані.

10 березня нижня палата одноголосно підтримала законопроєкт (419 голосів "за", 0 голосів "проти"), посиливши тиск на адміністрацію президента Джо Байдена.

Тепер законопроєкт передадуть до Білого дому – Байден може підписати його або накласти вето.

"Американський народ повинен знати всі аспекти, як був створений цей вірус, і, зокрема, чи було це природне явище результатом події, пов'язаної з лабораторією", – заявив республіканець Майк Тернер, голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, який підтримав законопроєкт.

Демократ Джим Хаймс також назвав законопроєкт важливим першим кроком. "Я сподіваюся, що він розвіє деякі спекуляції та чутки", – додав політик.

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 Фото: Wlad_Mus/Depositphotos

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що з'ясування походження COVID-19 є моральним обов'язком, і всі гіпотези повинні бути вивчені.

Глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус написав у Twitter, що вивчення походження вірусу важливе для науки, щоб запобігти майбутнім спалахам, а також з моральної точки зору – заради мільйонів людей, які померли або живуть з Long COVID.

Нагадаємо, від початку пандемії коронавірусу існували гіпотези, що поява COVID-19 пов'язана з витоком вірусу із лабораторії в Ухані. Експерти місії ВООЗ прибули в Китай і після розслідування виключили теорію лабораторного походження вірусу.

Однак згодом виявилося, що Китай не надав ВООЗ інформацію про перші зараження. У 2021 році джерела видання Wall Street Journal, ознайомлені з секретним документом, підтвердили, що гіпотеза про лабораторне походження коронавірусу – правдоподібна і заслуговує подальшого вивчення.

Джо Байден обіцяв зробити "все можливе", щоб відстежити коріння пандемії, а ВООЗ запустила нову групу, яка мала вести розслідування.

Дискусія навколо коронавірусу у США вкотре посилилась у лютому, коли Міністерство енергетики США у коментарі WSJ заявило, що пандемія могла виникнути в результаті витоку з лабораторії.

Китай заперечив ці слова, а посол США закликав країну бути "більш чесною" щодо походження вірусу. 

1 березня 2023 року директор ФБР в інтерв’ю Fox News розповів, що пандемія, ймовірно, виникла внаслідок інциденту у лабораторії в Ухані, контрольованої китайським урядом.

Пізніше ВООЗ заявила, що "продовжує працювати" над визначенням походження COVID-19.

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