У Запоріжжі запускають безкоштовний медичний хаб для переселенців

7 квітня у Запоріжжі запускають Медичний хаб для переселенців з усіх тимчасово окупованих територій Запорізької області.

Він працюватиме раз на тиждень у форматі Дня здоров’я на базі відкритого простору допомоги "Саме тут" у Запоріжжі, повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Медичний хаб можна буде відвідати з 09:00 до 15:00", – пишуть у просторі.

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Фото: Rangizzz Depositphotos

Які послуги зможуть отримати ВПО:

консультацію сімейних лікарів, невролога, дитячого кардіолога, дитячого гастроентеролога, педіатра;

виписку рецептів;

видачу медикаментів за наявності;

вимірювання тиску, пульсу і цукру крові;

направлення до вузьких спеціалістів.

У просторі "Саме тут" зазначають, що у разі призначення лікарів центру, ін'єкції проводять у маніпуляційному кабінеті. За наявності симптомів ГРВІ відвідувачів тестуватимуть на COVID -19

Попередня реєстрація є обов'язковою. Списки перших 150 осіб будуть опубліковані у телеграм каналі простору.

Отримати консультацію щодо роботи хабу, можна за телефоном гарячої лінії: +38 (067) 329-01-81.

Адреса хабу: Запоріжжя, пр-т Соборний, 8.

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