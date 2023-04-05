У Запоріжжі запускають безкоштовний медичний хаб для переселенців

7 квітня у Запоріжжі запускають Медичний хаб для переселенців з усіх тимчасово окупованих територій Запорізької області.
Він працюватиме раз на тиждень у форматі Дня здоров’я на базі відкритого простору допомоги "Саме тут" у Запоріжжі, повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Медичний хаб можна буде відвідати з 09:00 до 15:00", – пишуть у просторі.
|Фото: Rangizzz/Depositphotos
Які послуги зможуть отримати ВПО:
- консультацію сімейних лікарів, невролога, дитячого кардіолога, дитячого гастроентеролога, педіатра;
- виписку рецептів;
- видачу медикаментів за наявності;
- вимірювання тиску, пульсу і цукру крові;
- направлення до вузьких спеціалістів.
У просторі "Саме тут" зазначають, що у разі призначення лікарів центру, ін'єкції проводять у маніпуляційному кабінеті. За наявності симптомів ГРВІ відвідувачів тестуватимуть на COVID -19
Попередня реєстрація є обов'язковою. Списки перших 150 осіб будуть опубліковані у телеграм каналі простору.
Отримати консультацію щодо роботи хабу, можна за телефоном гарячої лінії: +38 (067) 329-01-81.
Адреса хабу: Запоріжжя, пр-т Соборний, 8.
Нагадаємо, організація Veteran Hub запустила лінію підтримки для дружин, чоловіків, дівчат і партнерів, також батьків, сестер, дітей та друзів будь-кого, хто захищає Україну.
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