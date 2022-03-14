Veteran Hub запустив лінію підтримки сімей військових і ветеранів

Організація Veteran Hub запустила лінію підтримки для сімей військових і ветеранів.
Лінія працює для дружин, чоловіків, дівчат і партнерів, батьків, сестер, дітей та друзів будь-кого, хто захищає Україну.
Вони можуть отримати психологічну підтримку та юридичну консультацію щодня з 8:00 до 22:00 за номером 067 348 28 68.
"Психологи вислухають і підтримають членів родин ветеранів і військових, яким потрібно почути живий голос та втамувати тривогу.
Терапевти підкажуть, як поводитися у кризових станах і правильно підтримувати близьких", – кажуть ініціатори проєкту.
|Фото: Верховна Рада/Telegram
Усі консультації безоплатні та конфіденційні.
На лінію можна також звернутися за допомогою юристів щодо документів й оформлення у новому місці, для виїзду за кордон, отримання соціальних виплат, а також освіти для дітей.
"Ветеран Хаб дбає про адаптацію до цивільного життя ветеранів АТО/ООС з 2018 року.
Тепер його завдання – підтримати рідних ветеранів та військових, які знову стали до зброї", – наголошують в організації.
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