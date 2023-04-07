Скільки людей скаржилися щодо хабарництва у лікарнях – дані НСЗУ

З 1 січня 2022-го по 30 березня 2023-й Національна служба здоров’я України отримала 771 скаргу на медиків за вимагання коштів.

Про це "УП. Життя" повідомили у НСЗУ.

Скарги стосувалися вимагання грошей з пацієнтів за ліки, надання медичних послуг та витратних матеріалів, які покриваються Програмою медичних гарантій.

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Найбільше скарг до НСЗУ надійшло у другий місяць повномасштабної війни: у березні 2022-го про вимагання хабаря лікарями повідомляли 118 разів.

Найменше – у жовтні 2022-го, а саме 34 скарги.

У березні 2023-го до НСЗУ надійшло 52 скарги на медичних працівників.

Майже 15% (115) скарг були від пацієнтів міста Києва. В 11,4% скарг регіон не зазначили.

10,6% надійшли з Дніпропетровщини, майже 10% – з Одещини, 8% – з Харківщини, з Львівщини – 5,3%.

Найменше скарг надходило з Луганської та Херсонської областей – по 0,5% або по 4 з кожного регіону.

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Як карають лікарів, які вимагають кошти

У НСЗУ кажуть, що служба не є каральним органом.

При виявленні порушень НСЗУ може:

звертатися до закладу з вимогою повернути кошти пацієнту; застосовувати штрафні санкції до закладу;

розірвати договір з медзакладом;

звертатися до правоохоронних органів.

"Наголошуємо, що для того, щоб скарга мала позитивний результат – важливо надати якомога більше фактів та доказів вимагання коштів (чеки, фото чи відео, імена медпрацівників, які вимагали кошти). Це допоможе встановити факт вимагання та повернути пацієнту кошти", – кажуть у НСЗУ.

Після отримання скарги НСЗУ проводить перевірку.

НСЗУ надсилає листи до закладу охорони здоров’я з проханням надати обґрунтоване пояснення ситуації та просить поновити права пацієнта і повернути кошти.

Також служба надсилає лист до власника закладу, оскільки питання організації медичного обслуговування населення належать до компетенції органу місцевого самоврядування.

Якщо головний лікар (заклад охорони здоров’я) не поновлює права пацієнта або не повертає коштів за послуги, за які вже заплатила держава, то НСЗУ направляє листи до правоохоронних органів. Зокрема до Національної поліції України, органів прокуратури.

Також медзаклад, в якому вимагали гроші з пацієнта, ризикує втратити договір з НСЗУ і залишитися без фінансування із бюджету.

Якщо надавачі медичних послуг не усувають порушення і не надають документи, які підтверджують недоцільність скарги, НСЗУ має право застосувати штрафні санкції. Наприклад, повернути 0,1% від суми договору за відповідним пакетом медичних послуг за кожний виявлений випадок оплати пацієнтом безоплатних послуг.

Як подати скаргу до НСЗУ

Якщо у закладі, який має договір із НСЗУ, вимагали самостійно купувати ліки, або оплачувати послуги, які є безплатними за Програмою медичних гарантій і наявні у Національному переліку основних лікарських засобів, можна подати скаргу через електронну форму на сайті НСЗУ.

Це можна зробити у розділі "Громадянам":

зазначте прізвище, ім’я та по батькові пацієнта, дату народження (в форматі день, місяць, рік) і дату події, яка сталась з пацієнтом;

правильно вкажіть назву лікарні;

напишіть посаду, прізвище, ім’я та по батькові людини, яка вимагала оплату за медичні послуги, ліки чи інші матеріали;

детально опишіть ситуацію: які саме ліки у вас вимагають докупити, за можливістю зазначте суму коштів, яку вам довелось витратити, або яку з вас вимагали, додайте копії чеків на ліки чи медичні послуги, які довелося придбати за власний кошт;

вкажіть свої контакти, які допоможуть з вами зв’язатися: номер телефону, електронну адресу;

якщо залишилися питання щодо оформлення звернення зі скаргою, подзвоніть у контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити, коли вимагають гроші за послуги чи медикаменти.