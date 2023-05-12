В Україні підвищать зарплату медикам, які працюють в зоні бойових дій: рішення уряду

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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12 травня 2023

Уряд зобов’язав підвищити заробітну плату медикам, які працюють в зоні бойових дій, поблизу лінії фронту та надають екстрену медичну допомогу на цих територіях.

Про це повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я.

Заробітні виплати мають підвищити: 

  • лікарям, 
  • фармацевтам, 
  • фахівцям з реабілітації, 
  • медичним сестрам та медбратам,
  • молодшим медичним працівникам. 
Фото: Lighthunter/Depositphotos

У зонах активних бойових дій зарплата вказаного переліку медпрацівників має бути не менша за: 

  • 28 000 грн – для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;
  • 18 000 грн – для медсестер та медбратів;
  • 9 000 грн – для молодших медпрацівників.

Водночас медики, які працюють на прифронтових територіях, мають отримувати не менше за: 

  • 23 000 гривень – для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;
  • 15 500 гривень – для медсестер та медбратів;
  • 8 000 гривень – для молодших медпрацівників. 

Прифронтові території визначає Мінреінтеграції. Перелік можна знайти  за посиланням

У МОЗ заявили, що підвищення заробітних плат – це крок до того, аби медики, які виконують свої обов’язки в небезпечних умовах з постійним ризиком для життя та здоров’я, були забезпечені гідною заробітною платою.

Раніше ми розповідали, як в Україні відновлюватимуть лікарні, зруйновані РФ.

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