В Україні підвищать зарплату медикам, які працюють в зоні бойових дій: рішення уряду

Уряд зобов’язав підвищити заробітну плату медикам, які працюють в зоні бойових дій, поблизу лінії фронту та надають екстрену медичну допомогу на цих територіях.

Про це повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я.

Заробітні виплати мають підвищити:

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лікарям,

фармацевтам,

фахівцям з реабілітації,

медичним сестрам та медбратам,

молодшим медичним працівникам.

Фото: Lighthunter /Depositphotos

У зонах активних бойових дій зарплата вказаного переліку медпрацівників має бути не менша за:

28 000 грн – для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;

18 000 грн – для медсестер та медбратів;

9 000 грн – для молодших медпрацівників.

Водночас медики, які працюють на прифронтових територіях, мають отримувати не менше за:

23 000 гривень – для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;

15 500 гривень – для медсестер та медбратів;

8 000 гривень – для молодших медпрацівників.

Прифронтові території визначає Мінреінтеграції. Перелік можна знайти за посиланням.

У МОЗ заявили, що підвищення заробітних плат – це крок до того, аби медики, які виконують свої обов’язки в небезпечних умовах з постійним ризиком для життя та здоров’я, були забезпечені гідною заробітною платою.

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