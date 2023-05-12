В Україні підвищать зарплату медикам, які працюють в зоні бойових дій: рішення уряду

Уряд зобов’язав підвищити заробітну плату медикам, які працюють в зоні бойових дій, поблизу лінії фронту та надають екстрену медичну допомогу на цих територіях.
Про це повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я.
Заробітні виплати мають підвищити:
- лікарям,
- фармацевтам,
- фахівцям з реабілітації,
- медичним сестрам та медбратам,
- молодшим медичним працівникам.
|Фото: Lighthunter/Depositphotos
У зонах активних бойових дій зарплата вказаного переліку медпрацівників має бути не менша за:
- 28 000 грн – для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;
- 18 000 грн – для медсестер та медбратів;
- 9 000 грн – для молодших медпрацівників.
Водночас медики, які працюють на прифронтових територіях, мають отримувати не менше за:
- 23 000 гривень – для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;
- 15 500 гривень – для медсестер та медбратів;
- 8 000 гривень – для молодших медпрацівників.
Прифронтові території визначає Мінреінтеграції. Перелік можна знайти за посиланням.
У МОЗ заявили, що підвищення заробітних плат – це крок до того, аби медики, які виконують свої обов’язки в небезпечних умовах з постійним ризиком для життя та здоров’я, були забезпечені гідною заробітною платою.
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