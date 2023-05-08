"Охматдитів" не будуватимуть: як в Україні відновлюватимуть лікарні, зруйновані РФ

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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8 травня 2023

Відбудова закладів охорони здоров'я, які були зруйновані чи пошкоджені в результаті повномасштабного вторгнення РФ, буде відбуватися відповідно до потреб кожного окремого регіону. 

Черговість відбудови закладів буде визначено згідно спроможної мережі, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами 8 травня, передає кореспондент "УП. Життя". 

За словами міністра, план відновлення галузі закладено в стратегію міністерства на найближчі роки. 

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"Ми будемо відновлювати з урахуванням місця лікарні по спроможній мережі. Не будемо будувати потенційний Охматдит на місці зруйнованого дитячого відділення в якомусь районі Чернігівської, Сумської чи Харківської області", – повідомив Віктор Ляшко.  

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Фото: novephotocom.gmail.com/Depositphotos

Він додав, що нині в пріоритеті швидке відновлення медичних закладів, які мають незначні пошкодження, а також центри первинної медико-санітарної допомоги. 

Також у планах МОЗ на цей рік – закупити медичне обладнання для лікування пацієнтів з онкологією. 

"Інсульти, інфаркти це для нас пріоритети, їх була велика кількість, а з початком війни вони молодшають і їх стане ще більше. 

Також, питання онкології COVID-19 і війна зменшили ранні виявлення і діагностику люди менше звертаються на профілактичні огляди. Ми розуміємо, що зараз будемо виявляти онкологію більше і на більш пізніх стадіях", – розповів очільник МОЗ. 

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Віктор Ляшко також додав, що в рамках відновлення буде запущено "електронний інструмент", де буде вказано інформацію щодо кожного об’єкту відбудови: кошторис, джерело фінансування, які стадії будівництва потрібні.   

Нагадаємо, Віктор Ляшко закликав медиків лікувати пацієнтів згідно з затвердженими протоколами, а керівників медзакладів – вчасно встановлювати та ефективно використовувати нове обладнання.

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