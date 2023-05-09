"Ми їх бачимо": Ляшко прокоментував "фейкових пацієнтів" у Helsi

Українці скаржилися на те, що у їхньому кабінеті в Helsi відображаються "фейкові" візити до лікарів, яких насправді не було.

Деякі лікарі приписують собі такі візити, отримуючи гроші за пацієнта, який насправді у них не був.

Міністр охорони здоров‘я Віктор Ляшко прокоментував такі випадки на зустрічі з журналістами 8 травня, передає кореспондент "УП. Життя".

"Helsi – це тільки медична інформаційна система, інтерфейс. Все інше – це Електронна система охорони здоров‘я.

Щодо флуду – кількості відвідувань, яких де-факто не було – ми їх бачимо. Ми виявляємо пацієнтів, яких приходило в тисячі разів більше за звернення, і починаємо реагувати досить серйозно", – сказав міністр.

Фото: Helsi

За словами Ляшка, нещодавня постанова МОЗ розблокує проведення моніторингу для НСЗУ і допоможе вирішити питання флуду.

"Вони будуть в автоматичну базу відшиватись, показувати буде сама система, що там Ляшко кожного дня приходить на реабілітацію чи амбулаторний прийом, і якщо накопичено велика кількість таких Ляшко, воно зразу буде показувати, горіти червоним.

Ми відправляємо бригаду, яка буде на місці розбиратись, що відбувається", – сказав Ляшко.

Також у МОЗ очікують на запуск кабінету пацієнта. Ляшко каже, що у відомстві планували запустити смс-інформування пацієнтів про кожен візит до лікаря, де буде вказано, яку суму витрат покрила держава.

"Наприклад, буде сповіщення, що ви були в лікаря і ваш візит компенсований державою для цього закладу на таку-то суму коштів. Щоб люди розуміли, що кожен візит і кожна послуга в системі охорони здоров‘я через програму медичних гарантій оплачується", – розповів міністр.

Утім, запровадити таку послугу досить дорого в умовах війни.

Очільник МОЗ додав, що є кілька варіантів, як людина буде отримувати ці повідомлення: це може бути в "Дії" або в Helsi.

Нагадаємо, раніше Ляшко заявив, що державне медичне страхування в Україні вже працює.

Також у МОЗ повідомили, скільки вакцин проти COVID-19 залишилось і чи будуть щеплення платними.