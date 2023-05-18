Японія прийме на лікування поранених українських військових

Японія з червня прийматиме українських військових на лікування та реабілітацію після поранень.
Про це повідомляє місцева інформаційна агенція Kyodo News з посиланням на власні джерела.
Українських бійців лікуватимуть в Центральному госпіталі Сил самооборони в Токіо в рамках програми допомоги, адже Японія в минулому також зазнала руйнації внаслідок війни з країною-агресором.
Цей госпіталь управляється спільно сухопутними, морськими та повітряними силами самооборони. У ньому є близько 30 медичних відділень, зокрема загальна хірургія, хірургія органів травлення та реабілітація.
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План Японії щодо лікування поранених військових обговорять 18 травня під час зустрічі міністра оборони Ясукадзу Хамади з послом України в Японії Сергієм Корсунським.
Уряд Японії також розгляне, чи зможе він покрити витрати на лікування.
На початку квітня Хорватія також запропонувала лікування та реабілітацію для українських бійців.
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