В Японії вперше дозволили аборт на ранніх термінах за допомогою таблеток

В Японії вперше схвалили використання таблеток для переривання вагітності на ранніх термінах.

До того аборт був дозволений лише хірургічним шляхом, повідомляє The Guardian.

Комісія міністерства країни схвалила таблетки через тисячі публічних заяв. До того рішення відклали на кілька місяців.

Міністерство також повідомило, що для абортів можна використовувати препарат компанії Linepharma. Він передбачає двоетапну терапію двома різними таблетками: міфепристоном та мізопростолом.

Таблетки дозволені на терміні до 9 тижнів. Раніше аборт був дозволений на терміні до 22 тижнів. Його робили лише хірургічним шляхом. Зазвичай потрібна згода подружжя або партнера.

Як повідомила японська компанія суспільного телерадіомовлення NHK, загальна вартість медикаментів для переривання вагітності та медичної консультації становитиме близько 100 тисяч єн (731$). Державним медичним страхуванням вони не покриваються.

Екстрену контрацепцію купувати в Японії без схвалення лікаря заборонено.

Це єдиний лікарський засіб в Японії, який приймають у присутності фармацевта. Причина – запобігти його продажу на чорному ринку.

Нагадаємо, понад 100 наукових досліджень у 26 країнах світу протягом понад 30 років підтвердили безпеку та ефективність двох таблеток для переривання вагітності. Йдеться про міфепристон та мізопростол.