Зигзагоподібні порізи заживають швидше та мають інший механізм загоєння – вчені

Вчені з Сінгапуру встановили, що зигзагоподібні рани гояться швидше.

Вони також залишають менший рубець, ніж від прямого розрізу, пише Science Alert з посиланням на дослідження науковців з Наньянського технологічного університету.

Вони моніторили загоєння ран у біосинтетичних матеріалах протягом 64 годин.

Науковці виявили, що хвиле- або зигзагоподібні щілини загоюються майже в п’ять разів швидше, ніж рани з прямими краями. Вони припускають, що це відбувається завдяки відмінностям у шляхах руху клітин.

Різниця загоєння прямого та зигзагоподібного порізу. Фото з дослідження

Професор та завідувач кафедри медичної інженерії К. Джиммі Ся та його команда для дослідження взяли епітелій з нирки собаки. З аналогічних клітин складається людська шкіра та вистилають внутрішні органи. Ембріональний розвиток, відновлення тканин і загоєння ран залежать від здатності цих клітин закривати прогалини.

На біоматеріалі науковці зробили кілька надрізів різної ширини та кривизни: 50, 75 або 100 мікрометрів. Вони звернули особливу увагу на те, як ширина і кривизна розрізів впливають на процес.

На зображеннях, що демонструють різні стадії загоєння синтетичних ран, видно, що за 42 години хвилеподібні порізи вже загоїлись, а прямі – тільки почали цей процес.

Вчені побачили, що клітини прямих ран рухалися по краях, а у хвилеподібних ранах – мов у вихорі.

"Це дозволило клітинам швидко з’єднатися з подібними клітинами на протилежній ділянці краю рани, утворюючи міст і закриваючи хвилеподібні щілини рани швидше, ніж прямі щілини", – пояснює інженер-біомеханік Сюй Хунмей.

Діапазон кривизни не мав істотного впливу на швидкість загоєння хвилеподібних ран, але ширина повинна бути достатньо малою, щоб утворювати містки.

"Спостереження чітко демонструють, що прямі та хвилясті краї забезпечували різні геометричні обмеження для міграції клітин створюючи різні шаблони руху клітин. Отже – різну ефективність загоєння", – зазначають науковці в тексті дослідження.

Вчені зробили ще одне відкриття. У клітинах, які не беруть участь у загоєнні рани, ядро було приблизно посередині.

Ядро клітин у зигзагоподібних порізах зміщувалось від центру так, щоб не бути безпосередньо над щілиною. Ймовірно, причиною цього явища є сильний механічний натяг, який виникає у клітинах, що закривають рани.