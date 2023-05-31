В Україні заборонять використання ртутних термометрів: причини

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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31 травня 2023

Верховна Рада України ухвалила закон, яким забороняється використання та продаж ртутних термометрів та батарейок.

Про це повідомляють у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

Парламент ухвалив законопроєкт №0199 "Про приєднання України до Мінаматської конвенції про ртуть".

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Згідно з документом, з 1 січня 2024 року Україна припинить виробництво, імпорт та експорт продукції, що містить ртуть.

 Фото: mpanch/Depositphotos

Мінаматська конвенція про ртуть була ухвалена у 2013 році та набула чинності у 2017-му. Конвенція отримала назву на честь міста Мінамата у Японії, де наприкінці 1950 років ртуттю з промислових стічних вод отруїлися майже 2 тисячі людей.

Отруєння викликало хворобу Мінамати – синдром послаблення зору та слуху, а у важких випадках – параліч та порушення свідомості, причиною якого є отруєння органічними сполуками ртуті.

Конвенція, яку підписали 140 країн, передбачає поетапну відмову від використання ртуті, а саме:

  • обмеження пропозиції і торгівлі, поступова відмова від застосування ртуті та її сполук;
  • заборона створення нових підприємств з видобутку первинної ртуті;
  • чинні підприємства з видобутку первинної ртуті підлягають забороні до
    2032 року;
  • поетапна зупинка виробничих процесів, у яких використовується ртуть або сполуки ртуті;
  • встановлення заборони виробництва, імпорту та експорту продукції, що
    містить ртуть.

Продукти, що підлягають виведенню з обігу, включають:

  • батарейки (крім кнопкових срібно-цинкових батарейок з вмістом ртуті <2%, повітряно-цинкових кнопкових батарейок з вмістом ртуті <2%);
  • більшість перемикачів і реле;
  • малогабаритні люмінесцентні лампи потужністю рівною або менше ніж 30 Вт і з вмістом ртуті понад 3,5 мг на одну лампу;
  • трубчасті флуоресцентні лампи - трьох смугові лампи потужністю менше ніж 60 Вт, що містять понад 5 мг ртуті;
  • галофосфатні лампи потужністю менше ніж 40 Вт, що містять понад 10 мг ртуті;
  • ртутні лампи високого тиску;
  • різноманітні ртутні лампи з холодним катодом і флуоресцентні лампи з зовнішніми електродами;
  • косметичні продукти, зокрема для освітлення шкіри з вмістом ртуті понад 1 частини на мільйон, за винятком туші для вій і іншої косметики для очей (оскільки у даному випадку не існує доступних і безпечних альтернатив);
  • пестициди, біоциди та антисептики для зовнішнього застосування;
  • неелектронні прилади, такі як барометри, гігрометри, манометри,
  • термометри та сфігмоманометри (прилади для вимірювання кров'яного тиску);
  • стоматологічна амальгама (матеріал для пломб, у якому використовується здатність ртуті розчиняти деякі метали).

За словами Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, долучення України до Конвенції дозволить у подальшому унеможливити такі ситуації, як із заводом "Радикал", коли сотні тонн ртуті опинилися просто неба у Києві.

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"Крім того, Україна зможе за допомогою міжнародних партнерів розв'язати це питання. Аналогічно, як і розв’язати проблеми зі всією "радянською спадщиною" – залишками ртуті на недіючих пострадянських підприємствах, що використовували застарілі технології", – каже міністр.

Раніше ми писали про те, що робити, коли розбили ртутний термометр.

Читайте також: Ртуть, наркотики і радіація: що ви знаєте про медицину минулого? ТЕСТ


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