ВООЗ оголосила про закінчення надзвичайної ситуації через COVID-19

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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5 травня 2023

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила, що COVID-19  більше не вважається глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я.

Про це повідомляє The Associated Press.

Утім, попри те, що етап надзвичайної ситуації завершився, у ВООЗ наголошують, що пандемія – ще ні. В організації нагадали про нещодавні сплески випадків у Південно-Східній Азії та на Близькому Сході.

ВООЗ наголошує, що тисячі людей все ще помирають від вірусу щотижня.

 Фото: Wlad_Mus/Depositphotos

"З великою надією я оголошую, що COVID-19 більше не є глобальною надзвичайною ситуацією. Це не означає, що COVID-19 перестав бути глобальною загрозою здоров’ю", – заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

ВООЗ оголосило коронавірус міжнародною кризою 30 січня 2020 року. Тоді захворювання ще не мало назву COVID-19 і не було серйозних спалахів за межами Китаю.

Понад три роки потому вірус спричинив приблизно 764 мільйони випадків у всьому світі, а близько 5 мільярдів людей отримали принаймні одну дозу вакцини.

Нищівна пандемія, яка спровокувала карантини, вплинула на світові економіки та вбила щонайменше 7 мільйонів людей у всьому світі.

Коли Тедрос у 2020 році оголосив коронавірус надзвичайною ситуацією, він зазначив, що найбільше боїться поширення вірусу у країнах зі слабкою системою охорони здоров’я.

Однак деякі з країн, де зафіксували велику кількість смертей від COVID-19, вважалися найкраще підготовленими до пандемії, зокрема США та Велика Британія.

За даними ВООЗ, кількість смертей, зареєстрованих в Африці, становить лише 3% від загальної кількості у світі.

Нагадаємо, в Україні Кабінет міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації і карантин через COVID-19 до 30 червня 2023 року. Вперше карантин в Україні запровадили 25 березня 2020 року. Станом на лютий 2022 року в Україні від COVID-19 померли понад 100 тисяч людей.

У лютому 2023 року Китай відмовився надавати ВООЗ дані про перші випадки COVID-19 в країні. США закликали КНР все ж оприлюднити повні дані про коронавірус.

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