Експосадовця МОЗ судитимуть за реєстрацію недосліджених ліків проти COVID

У столичній прокуратурі скерували до суду обвинувальний акт щодо експосадовця МОЗ, який зареєстрував лікарський засіб з недоведеною ефективністю.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Підозрюваний обіймав посаду генерального директора Директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ України та був співголовою робочої групи при державній реєстрації лікарських засобів.

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Як стало відомо "Українській правді. Життя", йдеться про Олександра Комаріду, якого звільнили з міністерства 8 лютого 2023 року. У лютому йому повідомили про підозру.

Фото: Київська міська прокуратура

Як з’ясували правоохоронці, експосадовець МОЗ порушив процедуру реєстрації ліків: підписав рекомендації для держреєстрації китайського препарату. Водночас Державний експертний центр МОЗ не рекомендував ці ліки, адже в інших країнах препарат зареєстровано як натуральний продукт/традиційний лікарський засіб. Тобто це – біологічно активна добавка (БАД).

Виготовляли ліки у одній з країн Східної Азії. Їх застосовують при застуді та терапії COVID-19.

"Попри це, лікарський препарат був внесений до Державного реєстру лікарських засобів України відповідним наказом МОЗ України та допущений на внутрішній український ринок", – зазначили у прокуратурі.

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