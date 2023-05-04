Експосадовця МОЗ судитимуть за реєстрацію недосліджених ліків проти COVID

У столичній прокуратурі скерували до суду обвинувальний акт щодо експосадовця МОЗ, який зареєстрував лікарський засіб з недоведеною ефективністю.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Підозрюваний обіймав посаду генерального директора Директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ України та був співголовою робочої групи при державній реєстрації лікарських засобів.

Як стало відомо "Українській правді. Життя", йдеться про Олександра Комаріду, якого звільнили з міністерства 8 лютого 2023 року. У лютому йому повідомили про підозру.

Фото: Київська міська прокуратура

Як з’ясували правоохоронці, експосадовець МОЗ порушив процедуру реєстрації ліків: підписав рекомендації для держреєстрації китайського препарату. Водночас Державний експертний центр МОЗ не рекомендував ці ліки, адже в інших країнах препарат зареєстровано як натуральний продукт/традиційний лікарський засіб. Тобто це – біологічно активна добавка (БАД).

Виготовляли ліки у одній з країн Східної Азії. Їх застосовують при застуді та терапії COVID-19.

"Попри це, лікарський препарат був внесений до Державного реєстру лікарських засобів України відповідним наказом МОЗ України та допущений на внутрішній український ринок", – зазначили у прокуратурі.