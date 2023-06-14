В Україні змінили дату святкування Дня медика

В Україні змінили дату Дня медичного працівника, який дотепер святкували 18 червня.
Указ про зміну дати на 27 липня підписав президент України Володимир Зеленський, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.
Українські медики, які постійно рятують життя, більше не відзначатимуть своє професійне свято із росіянами, які щодня вбивають наше мирне населення, наголошують у МОЗ.
"Відтепер вони (медики – ред.) не будуть об'єднані цією датою із російськими вбивцями, які за час повномасштабної війни забрали життя майже 40 медиків просто на робочому місці", – зазначають у відомстві.
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Відтепер українці зможуть віддати шану медикам 27 липня. Адже саме лікарі та інший медперсонал щодня під сиренами та вибухами рятують життя інших.
"Велика подяка кожному і кожній, хто сьогодні тримає медичний фронт", – наголошують у МОЗ.
Нагадаємо, МОЗ закликало медиків-добровольців доєднатися до роботи у затоплених регіонах після підриву росіянами Каховської ГЕС: на Херсонщині, Миколаївщині та у Запорізькій області.
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