В Україні змінили дату святкування Дня медика

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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14 червня 2023

В Україні змінили дату Дня медичного працівника, який дотепер святкували 18 червня.

Указ про зміну дати на 27 липня підписав президент України Володимир Зеленський, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

Українські медики, які постійно рятують життя, більше не відзначатимуть своє професійне свято із росіянами, які щодня вбивають наше мирне населення, наголошують у МОЗ. 

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"Відтепер вони (медики – ред.) не будуть об'єднані цією датою із російськими вбивцями, які за час повномасштабної війни забрали життя майже 40 медиків просто на робочому місці", – зазначають у відомстві.

 Фото: AlexFedorenko/Depositphotos

Відтепер українці зможуть віддати шану медикам 27 липня. Адже саме лікарі та інший медперсонал щодня  під сиренами та вибухами рятують життя інших. 

"Велика подяка кожному і кожній, хто сьогодні тримає медичний фронт", – наголошують у МОЗ.

Нагадаємо, МОЗ закликало медиків-добровольців доєднатися до роботи у затоплених регіонах після підриву росіянами Каховської ГЕС: на Херсонщині, Миколаївщині та у Запорізькій області. 

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