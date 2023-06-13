МОЗ просить допомоги лікарів-добровольців у затоплених регіонах: кого потребують

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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13 червня 2023

Міністерство охорони здоров’я просить медиків-добровольців доєднатися до роботи у регіонах, постраждалих від повені після підриву окупантами Каховської ГЕС

Лікарі на добровільній основі долучатимуться до роботи у Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях на термін від двох тижнів до 30 днів. 

Повторне відрядження можливе не раніше ніж через 30 днів після попереднього, повідомляє МОЗ.

Які лікарі потрібні?

 

До роботи можуть долучитися такі фахівці:

  • лікар-анестезіолог,
  • лікар-терапевт,
  • лікар-травматолог дитячий,
  • лікар-офтальмолог,
  • лікар-невропатолог,
  • лікар-фтизіатр,
  • лікар-хірург щелепно-лицевий,
  • лікар-нейрохірург,
  • лікар-гематолог,
  • лікар-рентгенолог,
  • лікар-онколог,
  • лікар-гінеколог-онколог,
  • лікар з променевої терапії,
  • лікар невідкладної (екстреної) медичної допомоги,
  • медичні сестри тощо.

Фахівці можуть бути залучені до підсилення медзакладів у кілька способів:

  • через керівника лікарні, який подає списки охочих медичних працівників для їх направлення у відрядження для надання медичної допомоги та/або реабілітаційної допомоги;
  • самостійно, зателефонувавши на гарячу лінію МОЗ та залишивши заявку на участь за номером телефону: 0-800-60-20-19.

Крім заробітної плати, лікарям обіцяють виплачувати компенсацію додаткових витрат, пов’язаних із перебуванням у місці відрядження, завдяки підтримці Офісу ВООЗ в Україні.

"Закликаємо фахівців, які мають змогу, долучатися до підсилення колег, адже лише завдяки нашій згуртованості та небайдужості до потреб один одного від перших днів війни ми даємо відсіч ворогу та наближаємось до перемоги", – наголошують у МОЗ.

Нагадаємо, раніше у відомстві пояснювали, які захворювання можуть виникнути унаслідок затоплення територій.

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