"Вибирався, ніби з пекла": історія військового, який під час бою з окупантами втратив кінцівку

Гірничий інженер Сергій – шахтар з багаторічним стажем, який після повномасштабного вторгнення став військовим. Чоловік після важкого бою на Донеччині втратив кінцівку.

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли його історію.

Сергію 34 роки, 14 з них він працював на шахті.

Після 24 лютого із побратимами боровся з окупантами і отримав поранення на Донеччині поблизу селища Піски.

Військовослужбовець Сергій на реабілітації. Фото: МОЗ

"То був непростий бій. При першому ж контакті по них вдарили протитанковим гранатометом. Хлопців одразу "накрило". Потім – ближній бій", – розповіли в МОЗ.

Один із побратимів військовослужбовця помер на місці. Іншому відірвало кінцівки, третього, після трагічної події, Сергій більше не бачив.

Шахтаря тоді зачепило уламком гранати, яка розірвалася на відстані двох метрів. Від смерті його врятував бронежилет.

"По нас не стріляли лише з авіації", – зазначив боєць.

Попри поранення Сергій продовжував "витягувати" побратимів. Навколо військовослужбовців з ворожих дронів сипались гранати. Через них шахтар залишився без ноги. Наприкінці бою, аби добити живих, окупанти спрямували свій танк.

"Евакуюватись було неможливо, тому захисник вибирався самотужки, ніби з пекла, поповзом. Щоб не стекти кров’ю, наклав три турнікети. І отак, з усіма пораненнями та відірваною ногою, Сергій проповз близько кілометра", – розповіли в МОЗ.

Боєць в лікарні постійно отримував знеболювальні . Перші чотири тижні він майже не спав, це був найважчий період в лікуванні Сергія.

Пізніше шахтаря перевели на лікування в Рівненську область. Там він зараз проходить реабілітацію.

У МОЗ зазначають, що його шлях був нелегким та після отримання протеза, він намагається ходити без милиць й щоденно бореться за життя. Це все завдяки завзяттю і незламності військовослужбовця.

Сергій вдома має спортивний байк, який дуже любить. Він постійно говорить про перемогу і про свої мрії. Хоче придбати будинок біля річки десь на Київщині чи Вінниччині, а також відкрити власну справу.

Нагадаємо, 57-річний Ігор Крупнов – підприємець-доброволець, якому провели унікальну операцію з встановлення протеза після втрати кінцівки.