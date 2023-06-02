На Закарпатті медики прийняли екстремальні пологи під час спуску породіллі з гори

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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2 червня 2023

Медики на Закарпатті прийняли пологи в екстремальних умовах під час спуску породіллі на ношах з гори.

24-річна жінка народжувала шосту дитину, повідомляють на Facebook сторінці "103 Закарпаття".

Медики отримали виклик, що в селищі Ясіня в жінки розпочалися перейми.

Будинок породіллі знаходиться на горі, тож медикам довелося підійматися туди пішки близько 20 хвилин.

 Медики, які приймали екстремальні пологи. Фото: "103 Закарпаття"

Будинок породіллі  знаходиться на горі, тож медикам довелося підійматися туди пішки близько 20 хвилин.

"Разом з водієм ми пробігли цей відрізок шляху за 10 хвилин. Але ні на мить не відчули втому. Думка була одна – встигнути!", –  розповіла фельдшерка Влада Глушменюк, яка приймала екстремальні пологи.

При огляді жінки медики побачили, що води не відійшли. Тому вирішили нести майбутню маму на ношах до машини швидкої допомоги. Проте, подолавши 100 м шляху,  жінка почала народжувати.

"Дві-три потуги і на світ з’явився здоровий  хлопчик", – зазначають медики.

Дитина народилася вагою 3, 5 кг.

Фельдшерка провела огляд та дозволила подальшу транспортацію породіллі з немовлям. За допомогою місцевих мешканців, до автомобіля  "швидкої" їх везли вантажним авто.

Зараз мама і дитина перебувають у  пологовому відділенні Рахівської лікарні.

Нагадаємо, пологи переважно починаються між 37 і 42 тижнями вагітності та діляться на кілька стадій.

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