Пологи у бомбосховищі: як народжувати, якщо поруч немає лікаря

У ніч на 11 березня на Миколаївщині народилася дитина – вдома, під наглядом медсестри.

Вагітну матір малюка до лікарні не пустили російські окупанти.

Із породіллям була місцева медсестра, а акушерка-гінекологиня з Миколаєва консультувала по відеозв’язку.

На щастя, ці пологи пройшли успішно, хоч і в екстремальних умовах.

Загалом від початку війни в Україні народилося майже 11 тисяч немовлят.

Чимало з них з’явилися на світ не у лікарнях, а в бомбосховищах і метро, без доступу до медичної допомоги.

Однак неускладнені пологи можуть пройти успішно навіть без участі лікарів, якщо дотримуватися базових правил безпеки.

"Українська правда. Життя" зібрала рекомендації, що потрібно взяти вагітним жінкам в укриття і як зробити пологи максимально безпечними.

Для цього ми скористалися порадами акушерок-гінекологинь Генрієтти Крохмаль, Людмили Шупенюк, Світлани Лупіч, Наталії Лелюх, терапевтки Анастасії Пилипенко та неонатологині Тетяни Самусь.

З цього матеріалу ви дізнаєтеся:

як підготуватись до екстремальних пологів;

що робити, якщо ви народжуєте в укритті;

як правильно дихати і яку приймати позу;

які ліки вагітним потрібно взяти у "тривожну аптечку";

хто з лікарів готовий консультувати породіль онлайн і по телефону.

Як діяти незадовго до пологів?

Фото: jolopes/Depositphotos

Починаючи з 37-го тижня пологів, куди б ви не йшли, беріть із собою документи й обмінну карту вагітної, наголошує Наталія Лелюх.

Якщо ви постійно приймаєте якісь препарати за призначенням лікаря, носіть їх з собою разом з маленькою пляшкою води.

В умовах війни вагітним особливо потрібно пити воду, не зловживати кофеїном та газованими напоями.

Завчасно купіть все необхідне для пологів.

Як зрозуміти, що почались пологи?

✅ Про початок пологів свідчать перейми, які мають відносну регулярність і поступово підсилюються та подовжуються.

Перейми супроводжує тягнучий біль внизу живота, схожий одночасно на відчуття при проносі та менструації.

✅ Зазвичай між переймами на початку є довгі проміжки, коли у жінки нічого не болить, але може нудити.

"У ці проміжки жінка абсолютно адекватна, спокійна і зосереджена.

Може ходити, сідати, викликати швидку, збирати речі, йти в душ, і проводити цей час без сторонньої допомоги і нагляду", – наголошує Наталія Лелюх.

✅ Перейми стають довшими та сильнішими за інтенсивністю, проміжок відпочинку між переймами скорочується.

✅ Перейма довжиною у 20 секунд і більше свідчить про початок активної фази першого періоду пологів.

✅ Навколоплідні води можуть відходити ще до пологів або відійти вже перед народженням дитини при повному відкритті шийки матки.

У будь-якому випадку потрібно:

Запам’ятати, коли води почали відходити і записати час.

Подивитись на їхній колір.

Це нормально, коли вони схожі на молочну сироватку з білими часточками.

❌ НЕ нормально, коли води з кров’ю або мають брудно болотний колір – тоді потрібно викликати швидку.

Якщо з моменту відходження вод пройшло 18 годин, а перейм немає, варто звертатися в лікарню.

Що потрібно для пологів в укритті?

Фото: lucidwaters /Depositphotos

✅ Перебувайте у теплому приміщенні (наскільки це можливо) без зайвих очей та яскравого світла.

За словами Людмили Шупенюк, у напівтемряві виробляється більша кількість окситоцину.

✅ Породіллі потрібно мати при собі:

чисті пелюшки (бажано 2 тонкі і 2 байкові) та/або чисті простирадла;

теплі ковдри (або пледи, кофти – те, чим можна накрити матір і дитину);

кип’ячену воду;

спиртовий або дезрозчин;

мінімальний набір одягу для дитини;

антисептик;

3-5 пар стерильних рукавичок;

чисті ножиці (щоб перерізати пуповину);

бажано кліпсу для пуповини, а якщо її немає – товсті нитки (їх потрібно буде завчасно занурити у дезрозчин на 2-4 години);

вологі та сухі серветки, адже можливості помити руки може не бути.

✅ Знадобляться пледи і ковдри, щоб потім накрити дитину і матір.

✅ Також потрібно мати запас питної води – жінці необхідно відновлювати водний баланс.

Як діяти у процесі пологів?

Фото: AndreyBezuglov /Depositphotos

✅ Коли почалися перейми, приміщення треба додатково нагріти.

✅ Під час переймів можна рухатися, присідати, займати позу, у якій менше болить.

✅ Якщо є людина, яка допомагає в пологах, бажано зробити зовнішній масаж матки – будь-яке погладжування, аби матка скорочувалася.

✅ Якщо ви відчуваєте неймовірно сильний тиск в тазі, який нагадує відчуття, що ви не можете стримати дефекацію і вам сильно хочеться тужитись – це свідчить про початок потуг.

✅ Під час потуг може випорожнюватись кишківник, тому варто підготувати щось, щоб прибрати фекалії.

Не варто через це перейматись – це абсолютно нормальний процес, з яким стикаються майже всі жінки під час пологів.

✅ Світлана Лупіч наголошує, що під час потуг поруч із жінкою все-таки має хтось бути.

Цій людині необхідно тримати напоготові чистий рушник/марлю/пелюшки, стежити за диханням породіллі.

✅ Коли є повне розкриття матки, дуже важливо розслабитися.

Коли жінка розслаблена, вона відчуває рухи голівки й пересування дитини.

✅ Вкрай важливо спокійно і правильно дихати.

✅ Якщо жінка відчуває, що вона втомлена та їй треба відпочити – треба це робити.

2-3 хвилини для того, аби відновитися – це нормально.

✅ Знеболення не є обов’язковим при пологах. Найважливіше – це правильне дихання.

Також техніки дихання допоможуть розслабитися, знизити психологічну напругу в очікуванні пологів, наголошує Генрієтта Крохмаль.

Як дихати?

"Правильне рівне дихання під час пологів дуже важливе. Воно насамперед сприяє знеболенню і допомагає знизити почуття страху.

Також правильне дихання є профілактикою гіпоксії плоду. Важливо пам’ятати: дихає мати – дихає дитина", – наголошує лікарка.

Вона радить скачати мобільні додатки, які допомагають відстежувати процес пологів, щоб правильно дихати на кожному етапі.

Це може бути лічильник переймів або трекер вагітності, за допомогою яких можна відстежити початок потуг та дізнаватися, на якому етапі пологи.

Деякі застосунки, зокрема Freya App, підказують, як дихати на кожному етапі.

Водночас породіллі варто заздалегідь навчитися правильно дихати.

Існує кілька видів дихання, які практикуються на різних етапах пологів.

Фото: Milkos/Depositphotos

Перший період пологів

На початковому етапі, коли перейми ще терпимі, але поступово наростають, дихати потрібно так:

глибокий вдих через ніс і повільний видих (у 2 рази довший) через рот.

❌ На цьому етапі НЕ потрібно затримувати дихання перед видихом.

Також дуже корисно при вдиху та видиху рахувати про себе, оскільки це відволікає від болю, каже лікарка.

Коли перейми тривають 20 секунд, на вдих можна відвести 5 секунд, а на видих – 15.

Якщо не виходить зробити видих довшим, можна відвести 5 секунд на вдих і 5 секунд на видих, зробити ще один вдих і наступний видих спробувати подовжити, наскільки можливо.

Можна уявляти, як ви видихаєте на полум'я свічки, щоб не загасити її.

Коли перейми тривають 40 секунд і більше, потрібно старатися дихати так, як і раніше – вдих і вдвічі довший видих.

"Потрібно вдихати, коли перейма дає відчуття скутості чи стягування матки, щоб видихнути в момент больових відчуттів.

Якщо порівняти перейму з морською хвилею, пік висоти цієї хвилі – це болісне відчуття. На цьому піку потрібно вже видихати – удвічі довше.

Так за 40 секунд переймів у жінки буде від 7 до 9 вдихів, і відповідно стільки ж видихів, які тривають у 2 рази довше", – пояснює Генрієтта Крохмаль.

Другий період пологів: до перейм підключаються потуги

Під час потужного етапу тривалість перейми сягає 1 хвилини та більше. Перейми стають довгими, а проміжок між ними коротшає до 15-30 секунд.

У цей момент жінці хочеться тужитися, але потрібно продихати – застосувати протилежне (часте) дихання, яке ще називають "диханням по-собачому".

Коли голівка дитини починає проходити через шийку матки, тужитися також не потрібно – це може призвести до розриву шийки.

Запам’ятайте: тужитися потрібно тоді, коли потуга збігається з переймою, незважаючи на те, що на цьому етапі пологів жінка буде постійно хотіти тужитися.

"Між потугами, коли дитина підходить та робить повертальний рух, тужитися не треба.

В ідеалі з жінкою має бути медик чи людина, яка може підказати, коли тужитися", – наголошує лікарка.

Між потугами варто робити вдих і видих з відкритим ротом – дуже часто і однакової тривалості (можна з висунутим язиком).

Коли ж людина, яка приймає пологи, командує тужитися (в момент, коли потуги збігаються з переймами), породіллі потрібно:

набрати повні легені повітря;

зробити глибокий вдих;

затримати дихання і тужитися донизу, наскільки це буде у її силах.

У якій позі народжувати?

Фото: serezniy /Depositphotos

Поза навпочіпки або напівсидячи

У потужний період найбезпечнішою для малюка буде поза навпочіпки.

✅ Для цього треба підготувати теплий матрац (каремат чи ковдру) на підлозі.

✅ Породіллі потрібно стати навпочіпки, обійнявши коліна, і широко розвести ноги.

✅ Тулуб нахилити вперед.

Бажано займати цю позу, коли шийка матки повністю розкрилася, але голівка ще не опустилася донизу.

Коли голівка малюка буде виходити, ноги потрібно випрямити, щоб людина поруч могла контролювати процес.

Враховуючи умови бомбосховищ чи метро, де зараз народжують жінки, поза на спині не є пріоритетною, каже Генрієтта Крохмаль.

Однак, якщо є можливість утеплити підлогу, постелити матрац чи щось інше для тепла, і людина, яка приймає пологи, просить лягти на спину, потрібно прийняти горизонтальне положення.

Водночас вертикальна поза допомагає жінці в потугах, адже дитина буде виходити легше.

"Народжувати краще у більш фізіологічних позах, у яких і пологи йдуть легше. Це будуть вертикальні пози – навприсядки, напівсидячи.

При цьому людині, яка приймає пологи, доведеться стояти на колінах", – пояснює акушерка.

Важливо: поза навпочіпки підходить тільки при головному передлежанні дитини (коли дитина виходить голівкою).

Якщо ж положення дитини є тазовим – тобто на вихід з пологових шляхів дитина йде сідницями, потрібно доставити жінку у пологовий будинок або навіть в екстрених умовах зробити все можливе, щоб пологи приймав акушер-гінеколог.

Якщо пологи у тазовому передлежанні все ж таки доводиться приймати в умовах бомбосховища – підходить тільки поза на спині.

Також за можливості потрібно встановити онлайн-зв'язок з акушеркою чи лікарем та виконувати всі інструкції.

"Такі пологи ведуться з деякими особливостями, тому непідготовлена людина не зможе надати необхідну допомогу дитині та матері", – зауважує Генрієтта.

На боці

Поза лежачи на боці з зігнутими колінами також підходить на етапі закінчення першого періоду пологів, коли перейми часті, але потуг ще немає.

У такій позі жінка може трохи відпочити і набратися сил перед потугами, пояснює гінекологиня.

Однак щоб народити в такій позі, доведеться тримати одну ногу зігнутою і піднятою догори.

Як уникнути розривів?

✅ Щоб уникнути розривів, під час пологів потрібно правильно дихати.

У потужний період, коли потуга не збігається з переймою та коли голівка дитини ще не прорізалася, тужитися не потрібно.

Адже якщо жінка тужиться поза переймами – ризик розривів є високим.

"На ймовірність розривів також впливає стан слизової піхви та шкіри. Якщо там немає запального процесу, то слизова є достатньо пружною.

Розриви будуть менш вірогідними, ніж у жінок, які мають рецидивуючий кандидоз (молочницю), бактеріальні інфекції статевих шляхів тощо", – каже Генрієтта Крохмаль.

✅ Чистота – запорука пружності слизових оболонок, наголошує лікарка.

Якщо на останніх тижнях вагітності у жінки були патологічні виділення, в ідеалі перед пологами потрібно звернутись до лікаря і підібрати препарати для санації статевих шляхів.

Це необхідно, якщо у жінки є свербіж, біль, поколювання, почервоніння і виділення, які її непокоять.

✅ Потрібно обов’язково викликати швидку та їхати до лікарні, якщо:

пологи тривають більше 12 годин;

потуги тривають понад півтори години та дитина не народжується;

рясна кровотеча не зупиняється;

є розриви промежини та піхви.

Що робити, коли малюк народиться?

Фото: IgorVetushko/Depositphotos

Коли дитина народилася, її потрібно обтерти чистим теплим рушником або серветкою – звільнити ніс, рот, очі від слизу, витерти малюка від змазки та крові.

Малюка потрібно негайно покласти до матері на живіт чи на груди та вкрити обох чистими пелюшками, ковдрами.

Контакт шкіра до шкіри має відбутися якомога швидше!

"Це ключовий момент у колонізації шкірних покривів малюка флорою мами, що запобігає приєднанню шкідливих бактерій.

Перебування на тілі матері – невід'ємна ланка теплового ланцюжка", – пояснює лікарка.

Дитина зазвичай починає шукати груди, тому потрібно допомогти їй відшукати сосок та вкласти ареолу до рота дитини.

Дуже важливо, щоб дитина приклалася до грудей – це свідчить про нормальний смоктальний рефлекс.

Коли дитина присмокталася, дайте матері й малюку відпочити. Тим часом можна оглянути статеві шляхи на наявність розривів.

Потім потрібно одягнути малюка у чисті й теплі повзунки, сорочку, шапочку (бажано дві – тоненьку і більш щільну), шкарпетки.

Новонародженого варто тримати у ковдрі. Малюк також має цілодобово бути з матір’ю. ❌ Категорично не можна обмивати дитину в умовах бомбосховища!

Найбільшим ризиком для дитини за таких екстремальних обставин є переохолодження.

Тому потрібно стежити за температурою у приміщенні – вона має бути 25° і вище.

Пам'ятайте: все, чим ви торкаєтеся малюка, має бути теплим і чистим.

Пелюшки, ковдри і одяг бажано заздалегідь підігріти (можна навіть власним тілом).

Якщо ви переміщуєтеся, малюк обов’язково має бути у теплі, щоб запобігти переохолодженню.

Не пізніше 1 хвилини після народження дитини, коли пуповина припинила пульсувати, її потрібно перетиснути клемою на 7-8 см від пупка і пересікти.

на 7-8 см від пупка і пересікти. Протягом 1 хвилини після народження дитини потрібно також ввести матері 10 одиниць окситоцину внутрішньом’язово (у передню поверхню стегна).

внутрішньом’язово (у передню поверхню стегна). За 30 хвилин після народження дитини варто виміряти температуру новонародженого електронним термометром під пахвою.

Показник можна записати у замітках телефона чи на папірці.

Коли відбувся контакт матері й дитини, людині, яка приймала пологи, потрібно продезінфікувати руки антисептиком і надягнути чисті рукавички.

Нижні повіки малюка потрібно змазати маззю – 1% тетрацикліновою або 0,5% еритроміциновою.

Гінекологи роблять це для профілактики офтальмії (захворювання очей) у новонародженого.

Фото: IgorVetushko/Depositphotos

Третій етап: народження плаценти

Коли припиняється пульсація пуповини, її необхідно перерізати ножицями і перев'язати ниткою або смужкою пелюшки чи тканини.

Це варто робити вже за 1 хвилину після народження дитини.

Якщо нитки тонкі, їх можна зібрати у джгут 2 мм товщиною, попередньо замочивши у дезрозчині.

Перев'яжіть пуповину на відстані 7-8 см від пупка немовляти і продезінфікуйте це місце.

Ножиці для перерізання пуповини також обробіть спиртом чи дезрозчином.

Після цього жінка має народити "дитяче місце" – плаценту.

Щоб допомогти плаценті народитися, масажуйте породіллі живіт, але не дуже інтенсивно.

У цей момент у жінки буде бажання потужитися, і з потугою можна потягнути за пуповину, але це потрібно робити дуже обережно .

. У цей період необхідно особливо пильно стежити за крововтратою.

Коли плацента вийшла, оцініть, чи вона ціла.

Для цього її треба вивернути материнською частиною назовні та розкласти у пласкій ємності (таз для білизни, наприклад).

"Плацента має дольчасту будову – усі часточки повинні бути на місці. Якщо ви бачите, що якоїсь часточки не вистачає, це означає, що вона залишилася у матці, і матка не зможе добре скоротитися.

Тому якщо шматочок плаценти залишився всередині, породілля потребує термінової медичної допомоги", – розповідає лікарка.

У будь-якому випадку жінку з немовлям потрібно доставити до лікарні для огляду та надання професійної медичної допомоги, якщо це необхідно.

Ознаки, що з дитиною все гаразд

Насамперед необхідно звернути увагу на крик після народження, колір шкіри, тонус м'язів, дихальні рухи дитини, каже педіатриня і неонатологиня Тетяна Самусь.

Загалом стан дитини оцінюють за шкалою Апгар.

Її винайшла акушерка Вірджинія Апгар у 1952 році, щоб швидко оцінювати стан дитини після пологів і визначати необхідність та обсяг реанімаційних заходів.

Оцінка за шкалою Апгар відбувається на 1-й та 5-й хвилині після народження дитини і складається з 5 показників:

частота серцевих скорочень;

дихання;

колір шкірних покривів;

м'язовий тонус;

рефлекси.

Кожен з цих критеріїв можна оцінити в 0,1 або 2 бали. Таким чином, максимальна оцінка за всіма 5 ознаками становить 10 балів.

Мінімальна оцінка, відповідно, 0 балів. На жаль, це поганий результат для дитини.

Для людини, яка приймає пологи та не є медиком, основними ознаками нормального стану новонародженого будуть: дихання, червоний колір шкіри, крик, рухи кінцівками.

Фото: photobac/Depositphotos

Червоні прапорці стану немовляти

🚩Новонароджений не кричить.

🚩Малюк не дихає або має порушення дихання (дуже часте, утруднене, непомітне).

🚩У дитини помітний ціаноз (шкіра синюшного кольору).

🚩Температура тіла знижена або завищена (нижче ніж 36° і вища ніж 37,5°)

🚩Судоми.

🚩Немає смоктального рефлексу.

🚩Пупкова ранка (почервоніла або гноїться).

🚩Млявість або навпаки – надмірна збудливість.

🚩Блювання.

🚩Діарея.

Будь-яка дитина потребує первинного огляду лікаря, наголошує Генрієтта Крохмаль.

Але якщо ви помітили одну з цих ознак, викликати швидку допомогу потрібно терміново.

Які ліки можна вагітним жінкам?

Фото: belchonock /Depositphotos

✅ Парацетамол 500 мг можна приймати при головному болю, болю сідничного нерва чи як жарознижуючий препарат (не більше 4 пігулок на добу), радять гінекологині Анастасія Пилипенко та Генрієтта Крохмаль.

✅ "Но-шпа" 40 мг, "Папаверин" у ректальних свічках – при спазматичних болях у животі;

✅ "Магне В6" – на будь-якому терміні вагітності при болях внизу живота, болях у литкових м'язах, як заспокійливий засіб;

✅ "Допегіт" 250 мг або "Ніфедипін" 10 мг – при підвищенні тиску до 140/90 і вище.

Якщо тиск продовжує підвищуватись, і на тлі цього посилюється головний біль, порушується зір, потрібно терміново звернутися до лікарні.

✅ "Смекта", "Ентеросгель", "Атоксіл"– при розладах шлунку, харчовому отруєнні, діареї;

✅ "Ренні" чи "Гавіскон" – при печії;

✅ "Еспумізан" – при здутті живота.

Наголошуємо: перш ніж приймати ліки, варто проконсультуватися з лікарем. Усі медикаменти слід використовувати згідно з їхніми інструкціями.

Також якщо ефекту від прийнятого препарату немає, потрібно обов’язково звернутися до лікаря.

Куди звертатися за медичною допомогою?

Фото: phakimata /Depositphotos

Якщо вам потрібна допомога під час пологів, деякі лікарі готові надавати консультації по телефону або онлайн.

Контакти:

Генрієтта Крохмаль – гінекологиня та експертка з лактації, чергова лікарка порталу doc.ua.

Веде прийом у клініці "Intima", консультує у телеграм-чатах "Вагітність. Допомога" та "Медицина для всіх", а також за номером 0674483084 у Telegram чи по телефону.

Крістіна Стецюк – акушерка-гінекологиня (можна писати у Facebook).

Вона також консультує у телеграм-чатах "Допомога вагітним" і "Медицина для всіх".

Людмила Ященко – гінекологиня клініки "Оберіг" (0679829559).

Тетяна Фахрутдинова – акушерка-гінекологиня клініки "Адоніс" (0677764939).

Світлана Лупіч – акушерка-гінекологиня (відповідає в Instagram і Telegram).

Медична мережа "Добробут" також надала контакти лікарів різних спеціалізацій, які готові консультувати телефоном та онлайн безкоштовно.

Зокрема, свою допомогу пропонують ці акушерки-гінекологині:

Марина Анатоліївна – Viber, 0633998238.

Ірина Атаманчук – Telegram, 0679920752.

Мороз Наталія Леонідівна – Viber, 0976135463.

Ніколаєва Іванна – Telegram, 0986261329.

Олена – Viber, 0509191083.

Евгенія – Viber, 0955469492.

Сіренко Наталія – Viber, 0501333440.

Стасевiч Свiтлана – Telegram, 0687363243.

Аліна Осадча – Viber, 0971605319.

Наталія: Telegram – Viber, 0509553415.

Ірина Кондрашова – Viber, 0506381556.

Галина Толстанова – WhatsApp , 0936110784.

Гощенко Катерина Анатоліївна – 0958449741.

Ковальчук Наталія – WhatsApp, 0976766665.

Тарнавська Ірина – Viber, WhatsApp, Telegram, 0633818584.

Марина (дитячий гінеколог) – Telegram, 0506882242.

Вікторія (гінеколог-онколог, хірург) – Viber, 0505070219.

Бублієва Ольга Іванівна (онко) – Viber, 0984614138.

Інших спеціалістів можна знайти за цим посиланням.

Портал doc.ua також надав контакти гінекологинь, які консультують по телефону:

Байрамова Лейла Гамлетівна – 0687955552.

Бєлан Олена Анатоліївна – 0936438373.

Сотник Наталія Леонідівна – 0993701314.

Єрмакова Юлія Юріївна – 0505552312.

Шимбарьова Тетяна Анатоліївна (дитяча, підліткова гінекологиня) – 0953187921.

Сконтактуватися з лікарями також можна через Telegram-канал для сімей з новонародженими дітьми та немовлятами.

Олена Барсукова, УП. Життя

Фото обкладинки: IgorVetushko/Depositphotos.

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