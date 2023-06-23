У Запоріжжі суд поновив на посаді директора лікарні, де через пожежу у COVID-відділенні загинули четверо людей

У Запоріжжі суд поновив на роботі директора інфекційної лікарні Володимира Шинкаренка, який був звільнений через пожежу у COVID-відділенні унаслідок чого загинуло четверо людей.

Про це "УП. Життя" повідомив адвокат позивача Станіслав Гришин.

Пожежа сталася вночі 3 лютого 2021 року у реанімаційному відділенні. У медзакладі через отруєння чадним газом загинули троє пацієнтів, які знаходилися на штучній вентиляції легень та лікарка.

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Через пожежу було розпочато розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Фрагмент рішення суду

Проти директора медзакладу Володимира Шинкаренка було відкрите кримінальне провадження. Депутати обласної ради достроково розірвали з ним контракт.

22 червня 2023 року суд визнав протиправним і скасував рішення Запорізької обласної ради про звільнення Шинкаренка та припинення з ним контракту.

Суд також стягнув на користь медичного директора заробітну плату у розмірі 267 665 грн та 10 тис. грн судових витрат на правову допомогу.

"УП. Життя" намагалася зв'язатися з обласною радою, однак відповіді не отримала. За словами Станіслава Гришина, за попередньою інформацією, обласна рада не буде виконувати рішення суду, а подасть апеляцію.