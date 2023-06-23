У Запоріжжі суд поновив на посаді директора лікарні, де через пожежу у COVID-відділенні загинули четверо людей

У Запоріжжі суд поновив на роботі директора інфекційної лікарні Володимира Шинкаренка, який був звільнений через пожежу у COVID-відділенні унаслідок чого загинуло четверо людей.

Про це "УП. Життя" повідомив адвокат позивача Станіслав Гришин.

Пожежа сталася вночі 3 лютого 2021 року у реанімаційному відділенні. У медзакладі через отруєння чадним газом загинули троє пацієнтів, які знаходилися на штучній вентиляції легень та лікарка.

Через пожежу було розпочато розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Фрагмент рішення суду

Проти директора медзакладу Володимира Шинкаренка було відкрите кримінальне провадження. Депутати обласної ради достроково розірвали з ним контракт.

22 червня 2023 року суд визнав протиправним і скасував рішення Запорізької обласної ради про звільнення Шинкаренка та припинення з ним контракту.

Суд також стягнув на користь медичного директора заробітну плату у розмірі 267 665 грн та 10 тис. грн судових витрат на правову допомогу.

"УП. Життя" намагалася зв'язатися з обласною радою, однак відповіді не отримала. За словами Станіслава Гришина, за попередньою інформацією, обласна рада не буде виконувати рішення суду, а подасть апеляцію.