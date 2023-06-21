Активіста, який наклеїв на машини ООН напис "марні", викликають до суду

Український фотограф, який наклеїв на автівки Організації Об’єднаних Націй у Києві, напис "марні", отримав повістку до суду.

Про це повідомив сам організатор акції Йосип Гусак.

7 червня чоловік придбав рулон паперу А2 і написав на ньому слово Useless (марні). Напис він прикріпив на машини ООН у Києві і сам повідомив про це у Twitter.

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Таким чином, активіст відреагував на те, що після підриву росіянами Каховської ГЕС, ООН у своїй заяві не вказала на провину країни-агресора. До того ж ООН у цей день привітала з днем російської мови.

Мені поставили суд на моє день народження! pic.twitter.com/ls2dkSjAgW — Йось /⁠ᐠ⁠｡. ｡⁠ᐟ⁠\ (@yo_syp) June 20, 2023

Йосип Гусак вважає свій вчинок не вандалізмом, а вираженням позиції.

Yesterday in Ukraine, russia caused the biggest man-made disaster of the last decades. Thousands of people became homeless, all needing help.



Now, the following day, "a few" UN and WHO off-road vehicles are still in one of Kyiv's parking lots.



"A few" white, clean SUV's. pic.twitter.com/JailO8Axjo — Йось /⁠ᐠ⁠｡. ｡⁠ᐟ⁠\ (@yo_syp) June 7, 2023

Утім, активіста викликають на засідання до Подільського районного суду Києва, яке відбудеться 22 вересня 2023 року. Гусака звинувачують за 173 статтею кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство.

"Мені поставили суд на мій день народження!", – пише активіст.

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