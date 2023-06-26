Якщо вибухне АЕС: що робити, як їсти й пити при радіаційній аварії? Інструкція

ОНОВЛЕНО, ВИПРАВЛЕНО 26.06.2023

25 червня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що план підриву окупантами Запорізької АЕС повністю розроблений та затверджений. За словами очільника ГУР, "загроза ніколи не була такою великою, як зараз".

Раніше, 22 червня Президент України Володимир Зеленський заявив, що, за інформацією української розвідки, Росія готує теракт на Запорізькій АЕС – найбільшій у Європі атомній електростанції.

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У разі аварії на ЗАЕС, українців довелося б евакуювати, але до того часу кожному з нас важливо вжити заходів, щоб зменшити вплив радіації.

У Центрі громадського здоров’я пояснили, що потрібно робити при радіаційній аварії.

Радіаційна аварія – це порушення правил безпечної експлуатації ядерно-енергетичної установки, обладнання або пристрою, що спричинило вихід радіоактивних продуктів або іонізуючого випромінювання за межі безпеки.

Також вона може супроводжуватися вибухами та пожежами.

Основними наслідками таких аварій є радіаційний вплив та радіоактивне забруднення.

Через радіаційний вплив у людини можуть порушуватися життєві функції різних органів (органи кровотворення, нервової системи, шлунково-кишкового тракту тощо), може розвиватися променева хвороба.

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Що робити при радіаційній аварії?

Усі фото: SPRAVDI/dovidka.info

✅ Найперше правило – слухайте вказівки влади, ДСНС та інших установ, які координуватимуть на місцях.

✅ Якщо ця аварія трапиться у вашій місцевості, необхідно залишатись у приміщенні або негайно зайти до нього, якщо ви перебуваєте на вулиці.

Це найбезпечніша дія, яку ви можете зробити.

Увімкніть телебачення або радіо й слідкуйте за офіційними каналами місцевої влади

✅ Зайдіть в укриття, підвал або в середину будівлі.

Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі.

✅ Заберіть всередину домашніх тварин.

✅ Закрийте та заблокуйте всі вікна та двері в приміщенні, не підходьте до них без нагальної потреби.

Якщо ви на вулиці, не дивіться у бік вибуху, закрийте обличчя й ляжте на землю

✅ Зробіть кількаденний запас води у герметичних ємностях.

✅ Продукти загорніть у плівки і покладіть у холодильник або шафу.

✅ Підготуйте маску, респіратор або ватно-марлеву пов’язку для захисту органів дихання.

Будьте обережні з із забрудненим радіацією одягом, аби не розпорошити радіоактивні частинки з нього

✅ Слідкуйте за повідомленнями від рятувальників ДСНС, поліції, місцевої влади.

Зберігайте спокій, дбайте про близьких, наскільки це можливо, й чекайте вказівок влади

Як діяти, якщо вам необхідно вийти з укриття?

✅ Виходьте лише у разі нагальної потреби.

✅ Користуйтеся респіратором, одягніть плащ та гумові чоботи й рукавички.

❌ НЕ роздягайтеся на вулиці.

❌ НЕ сідайте на землю.

❌ НЕ купайтеся у відкритих водоймах.

❌ НЕ збирайте гриби або лісові ягоди.

✅ Після повернення додому зніміть верхній шар одягу.

Так ви позбудетеся до 90% радіоактивного матеріалу. Робіть це обережно, аби не розтрусити радіоактивний пил.

✅ Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер і тримайте його подалі від людей і домашніх тварини.

✅ Помийтеся. Якщо є можливість, прийміть душ з милом, голову помийте шампунем.

❌ НЕ використовуйте кондиціонери для волосся. Вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на ньому.

❌ НЕ тріть і НЕ дряпайте шкіру, щоб радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани.

✅ Якщо можливості прийняти душ немає, вимийте руки, обличчя та відкриті частини вашого тіла з милом під проточною водою.

✅ Якщо доступу до води немає, скористайтеся вологими серветками, вологою тканиною.

✅ Зверніть особливу увагу на ваші руки й обличчя, протріть повіки, вії, вуха.

✅ Одягніть чистий одяг.

Як безпечно харчуватися та пити воду?

ВОДА

✅ Вживайте воду лише з перевірених джерел.

✅ Поки рятувальники чи влада не повідомляють про безпеку водопровідної води, лише вода в пляшках залишатиметься не забрудненою.

Упаковка захищає рідину всередині від радіоактивних речовин.

❌ Кип’ятіння водопровідної води не позбавляє від радіоактивних речовин.

✅ Майте запас води у пляшках чи інших герметичних контейнерах.

✅ Напої у холодильнику теж безпечні для вживання.

✅ Вода в інших ємностях у вашому домі, таких як унітаз або водонагрівач, не буде містити радіоактивних речовин.

✅ Водопровідну або колодязну воду для можна використовувати для миття себе та упаковок їжі і води.

Навіть якщо водопровідна вода забруднена, ви все одно можете використовувати її для знезараження.

"Будь-який радіоактивний матеріал, який потрапляє в поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже низького рівня і буде безпечним для миття шкіри, волосся та одягу", – кажуть у ЦГЗ.

ЇЖА

✅ Їжа з герметичних контейнерів (консерви, банки, пляшки, коробки тощо) буде безпечною для вживання.

✅ Також можна їсти продукти, які зберігались у холодильнику чи в морозильній камері.

Як правильно їсти?

Перед відкриттям протріть харчові контейнери вологою тканиною або чистим рушником.

вологою тканиною або чистим рушником. Перед використанням протріть кухонне приладдя вологою тканиною або чистим рушником.

вологою тканиною або чистим рушником. Використану тканину чи рушник покладіть у поліетиленовий пакет або герметичний контейнер і залиште у недоступному місці, подалі від людей і тварин.

Йодопрофілактика

Приймати йодид без потреби небезпечно для здоров'я

Якщо ви отримали повідомлення про радіаційну аварію, проведіть йодопрофілактику.

ВИПРАВЛЕНО: у попередній версії матеріалу ми вказали помилкову дозу для йодопрофілактики. Нижче наводимо правильну. Перепрошуємо за помилку.

Калій йодид треба приймати один раз після їжі і лише після офіційного оповіщення про радіаційну аварію та про необхідність проведення йодної профілактики.

Оптимальним є прийом калію йодиду за 6 годин до впливу радіоактивного йоду. Також допустимим для прийому препарату є проміжок часу від 24 годин до моменту надходження радіоактивного йоду до організму та до 8 годин після його впливу.

Розрахунок дози:

діти до 1 місяця (немовлята й діти, які перебувають на грудному вигодовуванні) – 16 мг;

діти від 1 місяця до 3 років – 32 мг;

діти від 3 до 12 років – 62,5 мг;

підлітки від 13 до 18 років, дорослі до 40 років, вагітні та матері, які годують груддю – 125 мг.

Раніше ми повідомляли, чому не можна приймати калій йодиди без потреби.