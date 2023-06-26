Ракета поцілила просто в авто: історія бійця, якого лікують у Львові

Дмитро Шеменюк отримав поранення під час бойового завдання біля Куп'янська на Харківщині. Росіяни поцілили в авто ракетою: йому дивом вдалося вижити.

У важкому стані з множинними опіками та переломами його доставили до Львова, де розпочалось його лікування та реабілітація. Про це розповіли в Національному реабілітаційному центрі "Незламні".

39-річний чоловік родом з Волині. Від початку вторгнення росіян у 2014-му Дмитро 6 років відслужив у прикордонній службі та рік у ЗСУ.

Коли в Україні росіяни почали повномасштабне вторгнення, військовослужбовець був вдома. Він дістав своє спорядження з гаража та без вагань рушив до військкомату, щоб стати на захист держави. Дмитро боронив Київ, Миколаїв та Харківщину.

Фото: центр "Незламні"

В день, коли чоловік отримав поранення, він разом з 4 побратимами рушив на бойове завдання. Однак, ворожа авіація зненацька накрила їхній екіпаж – ракета лучила прямо в авто.

Половина машини відірвало, метал розплавило. Двох побратимів вбило одразу, ще трьох – вибуховою хвилею викинуло з авто.

Коли Дмитро прийшов до тями, то побачив, що все довкола горить.

Попри жахливий біль, опіки та множинні переломи, він зібрався з силами та самостійно здолав з пів кілометра. Однак це навантаження виявилось для нього завеликим – він втратив свідомість.

Трьох важкопоранених побратимів знайшли інші бійці та доставили до військового шпиталю у Куп'янську.

Після надання першої допомоги Дмитра перевели у реанімацію в Харкові. Він був у важкому стані – його під'єднали до ШВЛ. Коли врешті його стан медикам вдалось стабілізувати, його доставили у Львів.

Дмитро з львівською лікаркою

Лікарі спершу зачистили рани та закрили їх, пересадили шкіру зі стегна на руку, де було значне ураження вогнем. Далі медики зафіксують кістки в місцях переломів.

Попри те, що на Дмитра чекає тривала реабілітація, він хоче якнайшвидше повернутись на фронт та боронити країну від ворога.

Нагадаємо, у центрі "Незламні" також є перший в Україні пацієнт з остеоімплантами – протезами, вживленими в кістку.