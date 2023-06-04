Як заспокоїтись під час панічної атаки – розповіли у МОЗ

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я у 2022 році близько 264 млн людей у світі мають панічні розлади. Це складає 3,6% населення планети.

Основні симптоми та вправу для самодопомоги нагадали у Міністерстві охорони здоров'я.

Панічною атакою називають різкий напад страху, який триває протягом кількох хвилин та характеризується:

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прискореним серцебиттям;

болем у грудях та схожими симптомами на серцевий напад;

надмірним потовиділенням;

тремтінням, ознобом або припливами жару;

задишкою та відчуттям задухи;

нудотою та/або болем у животі;

запамороченням;

почуттям нереальності того, що з вами відбувається (знеособлення або дереалізація);

страхом втратити контроль, "збожеволіти" чи померти;

окремими специфічними симптомами.

Як заспокоїтися при панічній атаці

Для того, щоб здолати панічну атаку, треба повернутися в момент тут і зараз. Психологи радять "заземлитися", тобто поставити ступні на підлогу та відчути опору.

Однією з найпопулярніших технік є "5–4–3–2–1". Людина, яка перебуває у стані панічного страху, має назвати:

✔️ 5 речей, які бачить (наприклад, ваші руки, стіл, небо).

✔️ 4 речі, які відчуває фізично (наприклад, тверда поверхня під ногами, одяг на тілі тощо).

✔️ 3 речі, які чує (наприклад, спів пташок, звук машин, музика).

✔️ 2 речі, які відчуває на нюх (наприклад, кава, опале листя, парфум).

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✔️ 1 річ, яку може відчути на смак (м’ятна гумка, чай тощо).

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення багато людей мають емоційну реакцію на події. Крім панічних атак також можуть статися ступор, агресія, істерика тощо. Раніше ми писали, як допомогти людям у цих станах.