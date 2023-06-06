Перша допомога тим, хто тоне: алгоритм дій від МОЗ

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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6 червня 2023

Російські окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції. У зоні ризику підтоплення зараз перебуває 80 населених пунктів. 

У Міністерстві охорони здоров’я нагадали правила надання домедичної допомоги людині, яка тоне.

Як допомогти тому, хто може потонути:

Переконайтеся, що порятунок не зашкодить вам самим, варто подбати і про своє життя. Якщо не впевнені у власних силах, не бійтесь покликати на допомогу.

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"Пам’ятайте, що надавати першу допомогу у воді можуть лише досвідчені рятувальники", – зазначають у відомстві.

 Фото: spukkato/Depositphotos

Якщо людина, яку вдалося витягнути з води, не реагує на звернення, викличте медичну допомогу за номером 103. 

Також необхідно перевірити чи постраждалий дихає, за принципом "чую, бачу, відчуваю". 

Спочатку прислухайтеся до дихання ("чую"). Подивіться чи рухається його грудна клітка ("бачу"). Спробуйте відчути чи присутнє в нього дихання. Для цього потрібно наблизитися до її рота щокою ("відчуваю").

Якщо дихання є, то потерпілому необхідно надати домедичну допомогу:

  • покладіть його спиною на рівну, тверду поверхню;
  • варто максимально розігнути голову, висунути нижню щелепу. 

Це можна робити тоді, якщо ви упевнитися, чи не має в людини травми хребта травми хребта;

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  • розчистьте рот від сторонніх об’єктів, зокрема, бруду, піску.

Якщо потерпілий не дихає, то необхідно виконати п’ять рятувальних "вдихів":

  • варто затиснути людині ніс та видихнути повітря їй в рот до підйому грудної клітки.

Якщо поблизу в аптечці є спеціальні бар’єрні пристрої: маска-плівка чи маска-клапан, ними варто також скористатися.

  • Рекомендації потрібно повторити п’ять разів.
  • Штучне дихання малим дітям можна проводити одночасно вдуваючи повітря в рот та в ніс.

Якщо помітили, що дихання не відновилося, потрібно почати натискати на грудну клітку:

  • для початку покладіть долоні одна на одну на середину грудної клітки потерпілого;
  • тоді випряміть руки в ліктях та натисніть на них вагою усього свого тіла;

 Необхідно зробити 30 натискань. А штучні вдихи повторити двічі.

"Продовжуйте цикли "30 натискань – 2 вдихи" до прибуття медиків або поки постраждалий не почне дихати самостійно", – пишуть у МОЗ.

У разі, якщо постраждала – дитина, реанімаційні заходи варто проводити у співвідношенні 15 натискань – 2 вдихи.

Якщо бар’єрного пристрою нема, а ви не можете виконувати штучні вдихи "рот до рота, необхідно провести натискання на грудну клітку.

Людина прийшла до тями до приїзду медиків – зігрійте її.

Постраждалого не можна залишати наодинці. Якщо є змога, то накрийте його сухою теплою ковдрою і дочекайтеся прибуття лікарів.

Нагадаємо, ООН втрапила у скандал, оскільки після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС опублікувала допис про "День російської мови".

Читайте також: Південь у воді. Якими будуть наслідки підриву греблі Каховської ГЕС


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