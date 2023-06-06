Перша допомога тим, хто тоне: алгоритм дій від МОЗ

Російські окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції. У зоні ризику підтоплення зараз перебуває 80 населених пунктів.

У Міністерстві охорони здоров’я нагадали правила надання домедичної допомоги людині, яка тоне.

Як допомогти тому, хто може потонути:

✅Переконайтеся, що порятунок не зашкодить вам самим, варто подбати і про своє життя. Якщо не впевнені у власних силах, не бійтесь покликати на допомогу.

"Пам’ятайте, що надавати першу допомогу у воді можуть лише досвідчені рятувальники", – зазначають у відомстві.

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✅Якщо людина, яку вдалося витягнути з води, не реагує на звернення, викличте медичну допомогу за номером 103.

✅Також необхідно перевірити чи постраждалий дихає, за принципом "чую, бачу, відчуваю".

Спочатку прислухайтеся до дихання ("чую"). Подивіться чи рухається його грудна клітка ("бачу"). Спробуйте відчути чи присутнє в нього дихання. Для цього потрібно наблизитися до її рота щокою ("відчуваю").

✅Якщо дихання є, то потерпілому необхідно надати домедичну допомогу:

покладіть його спиною на рівну, тверду поверхню;

варто максимально розігнути голову, висунути нижню щелепу.

Це можна робити тоді, якщо ви упевнитися, чи не має в людини травми хребта травми хребта;

розчистьте рот від сторонніх об’єктів, зокрема, бруду, піску.

✅Якщо потерпілий не дихає, то необхідно виконати п’ять рятувальних "вдихів":

варто затиснути людині ніс та видихнути повітря їй в рот до підйому грудної клітки.

Якщо поблизу в аптечці є спеціальні бар’єрні пристрої: маска-плівка чи маска-клапан, ними варто також скористатися.

Рекомендації потрібно повторити п’ять разів.

Штучне дихання малим дітям можна проводити одночасно вдуваючи повітря в рот та в ніс.

✅Якщо помітили, що дихання не відновилося, потрібно почати натискати на грудну клітку:

для початку покладіть долоні одна на одну на середину грудної клітки потерпілого;

тоді випряміть руки в ліктях та натисніть на них вагою усього свого тіла;

Необхідно зробити 30 натискань. А штучні вдихи повторити двічі.

"Продовжуйте цикли "30 натискань – 2 вдихи" до прибуття медиків або поки постраждалий не почне дихати самостійно", – пишуть у МОЗ.

У разі, якщо постраждала – дитина, реанімаційні заходи варто проводити у співвідношенні 15 натискань – 2 вдихи.

✅Якщо бар’єрного пристрою нема, а ви не можете виконувати штучні вдихи "рот до рота, необхідно провести натискання на грудну клітку.

✅Людина прийшла до тями до приїзду медиків – зігрійте її.

✅Постраждалого не можна залишати наодинці. Якщо є змога, то накрийте його сухою теплою ковдрою і дочекайтеся прибуття лікарів.

Нагадаємо, ООН втрапила у скандал, оскільки після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС опублікувала допис про "День російської мови".