У МОЗ розповіли про стан медичних закладів у зоні підтоплення

Яна Осадча журналістка УП.Життя
1234
7 червня 2023

Лікарні Херсонщини не підтоплені, а із закладів, які знаходилися у зоні ризику, евакуювали пацієнтів.

Про це на зустрічі з журналістами 7 червня розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

Як зазначив Ігор Кузін, Херсонський онкоцентр, який знаходиться під загрозою підтоплення, наразі евакуювати не збираються. У закладі перебуває 41 пацієнт. В екстреному випадку пацієнтів та медперсонал переведуть до міської клінічної лікарні.

За словами головного санлікаря, наразі у Херсонській області працює 25 бригад екстреної допомоги.

 Ігор Кузін

У медичних закладах Херсонщини наявні 455 ліжок, де розміщують людей, евакуйованих із зони підтоплення. Як зазначив Ігор Кузін, наразі цієї кількості ліжок достатньо.

Також у лікарнях Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської області створені додаткові резерви питної води.

Нагадаємо, Ігор Кузін також розповів про те, які хвороби можуть виникнути унаслідок руйнування Каховської ГЕС.

Читайте також: Більшість живих організмів з Каховського водосховища загине – прогноз екологів


Реклама:


 1256
КУЛЬТУРА

"Ми в ЗСУ вірили більше, ніж в Бога": Ukraïner видає збірку репортажів з деокупованих територій

Олена Лисенко
 9403
Суспільство

"СМА – як колишня дівчина, краще вже не буде": історія Назарія Гусакова, який важко збирає кошти на лікування

Анастасія Поя
 509
КУЛЬТУРА

"Оцифрування - наша зброя»: як бюро Skeiron оцифровує об’єкти української культурної спадщини

За підтримки Представництва ЄС в Україні

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

"Ми в ЗСУ вірили більше, ніж в Бога": Ukraïner видає збірку репортажів з деокупованих територій

Олена Лисенко
У телемарафоні показали кадри з російськими МНС-никами на Херсонщині
У США остаточно схвалили препарат "Лекембі" для лікування хвороби Альцгеймера
Дим від лісових пожеж у Канаді дійшов до Європи
"Ситуація у нацпарках критична": під загрозою 30% заповідників Херсонщини
До Одеси на дошках приплив пес із затопленої Херсонщини: як допомогти тварині
Суспільство

"СМА – як колишня дівчина, краще вже не буде": історія Назарія Гусакова, який важко збирає кошти на лікування

Анастасія Поя
КУЛЬТУРА

"Оцифрування - наша зброя»: як бюро Skeiron оцифровує об’єкти української культурної спадщини

За підтримки Представництва ЄС в Україні