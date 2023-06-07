У МОЗ розповіли про стан медичних закладів у зоні підтоплення

Лікарні Херсонщини не підтоплені, а із закладів, які знаходилися у зоні ризику, евакуювали пацієнтів.

Про це на зустрічі з журналістами 7 червня розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

Як зазначив Ігор Кузін, Херсонський онкоцентр, який знаходиться під загрозою підтоплення, наразі евакуювати не збираються. У закладі перебуває 41 пацієнт. В екстреному випадку пацієнтів та медперсонал переведуть до міської клінічної лікарні.

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За словами головного санлікаря, наразі у Херсонській області працює 25 бригад екстреної допомоги.

Ігор Кузін

У медичних закладах Херсонщини наявні 455 ліжок, де розміщують людей, евакуйованих із зони підтоплення. Як зазначив Ігор Кузін, наразі цієї кількості ліжок достатньо.

Також у лікарнях Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської області створені додаткові резерви питної води.

Нагадаємо, Ігор Кузін також розповів про те, які хвороби можуть виникнути унаслідок руйнування Каховської ГЕС.

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