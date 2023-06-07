Більшість живих організмів з Каховського водосховища загине – прогноз екологів

Через знищення Каховської ГЕС більшість живих організмів однойменного водосховища загинуть.

Про це заявляють науковці Української природоохоронної групи у своєму дослідженні.

Вони зазначають, що підрив ГЕС – це найбільш масштабний вплив на екосистему України, бо матиме негативі наслідки для дикої природи на площі понад 5 тис. км².

Впливу зазнають:

риби

"Каховське водосховище є одними з найбільших в Україні місць концентрації прісноводних промислових видів риб. Лише тут нараховувалось не менше 43 видів риб, з яких 20 видів мають промислове значення. Усі місця нересту і основний обсяг води, що є середовищем існування риб, знищено", – зазначають науковці.

Фото: Міндовкілля

Вони додають, що на відновлення запасів знадобиться мінімум 7-10 років.

птахи

На території Каховського водосховища та територіях поблизу зникне низка видів птахів, які там гніздились. Зокрема, мартини, крячки тощо.

фауна

Науковці прогнозують, що більшість живих організмів, що населяли Каховське водосховище, вже загинула або загине найближчими днями. Серед них є й низка безхребетних, що слугують кормовою базою риб, птахів, амфібій тощо.

рослинний світ

"Зникнуть водні та прибережно-водні рослини Каховського водосховища. Їх місце займуть інвазійні чужорідні рослини – злинка канадська, амброзія полинолиста, золотарник пізній та ін. Зона оголення дна водосховища стане найбільшим в регіоні осередком розмноження небезпечних інвазійних видів", – пояснюють науковці.

Через осушення греблі загалом постраждає близько 60 об'єктів природно-заповідного фонду.

Нижче водосховища загине майже вся наземна фауна через стрімке затоплення територій.

Наприклад, зникне рідкісний мураха Ліометопум звичайний, вже знищено більшість популяції мишівки Нордмана, сліпака піщаного, ємуранчика Фальц-Фейна.

Не омине наслідками й вплив на гніздові колонії птахів. Йдеться про понад 10 тисяч особин. Проте, за оцінками екологів, вони зможуть відновити свою чисельність за 3-7 років.

Через руйнацію Каховської ГЕС у Чорне море потрапить велика кількість паливно-мастильних матеріалів, токсичних речовин з кладовищ та вигрібних ям. Це накладе відбиток на усі групи живих організмів – від планктону до китоподібних.

Також у воді в спеку можуть активно розповсюджуватися водорості, які спричинять цвітіння води з усіма негативними наслідками цього явища.

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України повідомили про затоплення Нацпарку "Нижньодніпровський".

"Велика вода зачепила землі Смарагдової мережі та Рамсарські угіддя, які мають світове значення завдяки їх унікальному біорізноманіттю. Флора й фауна ННП "Нижньодніпровський" 120 цінних видів, що охороняються. Унаслідок російського терору на території Нацпарку гинуть тварини, а середовища їхнього існування і розмноження зникають", - заявив очільник Міндовкілля Руслан Стрілець.

Через територію нацпарку проходить один з основних міграційних шляхів птахів – Дніпровський. Тут раніше було відмічено 60 видів птахів, що підлягають охороні.

Також стало відомо про зниження рівня води в окупованому Нацпарку "Великий Луг". Воно може спричинити обміління водно-болотних угідь "Архіпелаг Великі й Малі Кучугури".

Станом на 7 червня зафіксовано обміління на 1,7 метра, вода відійшла на 17 метрів від берега. Критичний показник – 8 метрів.

У архіпелазі "Заплава Сім Маяків" рівень води знизиться приблизно на 9 метрів, а повне обміління наступить при 14 метрах. Зникне 47 видів риб, є ризики для ще 137 видів.

Нагадаємо, 6 червня близько 6 ранку стало відомо про підрив Каховської ГЕС. Це спричинило розлив води з Каховського водосховища та затоплення частини Херсонської області та підтоплення населених пунктів на Запоріжжі.

Вода прибувала швидко: оголосили про евакуацію. Волонтери наразі допомагають людям покинути будинки із затоплених вулиць та рятують тварин.