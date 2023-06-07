Більшість живих організмів з Каховського водосховища загине – прогноз екологів

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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7 червня 2023

Через знищення Каховської ГЕС більшість живих організмів однойменного водосховища загинуть.

Про це заявляють науковці Української природоохоронної групи у своєму дослідженні.

Вони зазначають, що підрив ГЕС – це найбільш масштабний вплив на екосистему України, бо матиме негативі наслідки для дикої природи на площі понад 5 тис. км².

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Впливу зазнають: 

  • риби

"Каховське водосховище є одними з найбільших в Україні місць концентрації прісноводних промислових видів риб. Лише тут нараховувалось не менше 43 видів риб, з яких 20 видів мають промислове значення. Усі місця нересту і основний обсяг води, що є середовищем існування риб, знищено", – зазначають науковці.

 Фото: Міндовкілля

Вони додають, що на відновлення запасів знадобиться мінімум 7-10 років. 

  • птахи

На території Каховського водосховища та територіях поблизу зникне низка видів птахів, які там гніздились. Зокрема, мартини, крячки тощо.

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  • фауна

Науковці прогнозують, що більшість живих організмів, що населяли Каховське водосховище, вже загинула або загине найближчими днями. Серед них є й низка безхребетних, що слугують кормовою базою риб, птахів, амфібій тощо.

  • рослинний світ

"Зникнуть водні та прибережно-водні рослини Каховського водосховища. Їх місце займуть інвазійні чужорідні рослини – злинка канадська, амброзія полинолиста, золотарник пізній та ін. Зона оголення дна водосховища стане найбільшим в регіоні осередком розмноження небезпечних інвазійних видів", – пояснюють науковці.

Через осушення греблі загалом постраждає близько 60 об'єктів природно-заповідного фонду.

Нижче водосховища загине майже вся наземна фауна через стрімке затоплення територій.

Наприклад, зникне рідкісний мураха Ліометопум звичайний, вже знищено більшість популяції мишівки Нордмана, сліпака піщаного, ємуранчика Фальц-Фейна.

Не омине наслідками й вплив на гніздові колонії птахів. Йдеться про понад 10 тисяч особин. Проте, за оцінками екологів, вони зможуть відновити свою чисельність за 3-7 років.

Через руйнацію Каховської ГЕС у Чорне море потрапить велика кількість паливно-мастильних матеріалів, токсичних речовин з кладовищ та вигрібних ям. Це накладе відбиток на усі групи живих організмів – від планктону до китоподібних.

Також у воді в спеку можуть активно розповсюджуватися водорості, які спричинять цвітіння води з усіма негативними наслідками цього явища.

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України повідомили про затоплення Нацпарку  "Нижньодніпровський".

"Велика вода зачепила землі Смарагдової мережі та Рамсарські угіддя, які мають світове значення завдяки їх унікальному біорізноманіттю.  Флора й фауна ННП "Нижньодніпровський" 120 цінних видів, що охороняються. Унаслідок російського терору на території Нацпарку гинуть тварини, а середовища їхнього існування і розмноження зникають", - заявив очільник Міндовкілля Руслан Стрілець.

Через територію нацпарку проходить один з основних міграційних шляхів птахів – Дніпровський. Тут раніше було відмічено 60 видів птахів, що підлягають охороні.

Також стало відомо про зниження рівня води в окупованому Нацпарку "Великий Луг". Воно може спричинити обміління водно-болотних угідь "Архіпелаг Великі й Малі Кучугури".

Станом на 7 червня зафіксовано обміління на 1,7 метра, вода відійшла на 17 метрів від берега. Критичний показник – 8 метрів. 

У архіпелазі "Заплава Сім Маяків"  рівень води знизиться приблизно на 9 метрів, а повне обміління наступить при 14 метрах. Зникне 47 видів риб, є ризики для ще 137 видів.

Нагадаємо, 6 червня близько 6 ранку стало відомо про підрив Каховської ГЕС. Це спричинило розлив води з Каховського водосховища та затоплення частини Херсонської області та підтоплення населених пунктів на Запоріжжі.

Вода прибувала швидко: оголосили про евакуацію. Волонтери наразі допомагають людям покинути будинки із затоплених вулиць та рятують тварин.

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