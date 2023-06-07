Які захворювання можуть виникнути унаслідок затоплення територій – розповідають у МОЗ

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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7 червня 2023

Руйнування Каховської ГЕС та затоплення ряду територій може призвести до розвитку різних хвороб.

Про це на зустрічі з журналістами 7 червня 2023 року розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

Насамперед йдеться про захворювання, пов’язані з якістю питної води та харчових продуктів:

  • вірусний гепатит;
  • гострі кишкові інфекції, зокрема холера;
  • ботулізм.

За словами Ігоря Кузіна, у постраждалих від підтоплення та сусідніх районах наразі посилили  епідеміологічний нагляд, а також збільшили запас антибактеріальних препаратів.

 Фото: NewAfrica/Depositphotos

Головний санлікар також зазначив, що з 1 червня в країні завжди посилювали нагляд за виникненням холери. Особливо у регіонах високого ризику, до яких належать Херсонщина, Миколаївщина, Одещина, а також АР Крим.

"Ми не виключаємо, що можуть виникати випадки холери. Ризики є. Однак з нашого боку ми зробимо все, щоб цього не сталося", – каже Ігор Кузін.

Утім, наразі влада не розглядає питання карантину чи евакуації населення, пов’язані з ризиками випадків холери.

Ігор Кузін зазначив, що карантин вводиться, коли ситуація стає некерованою та в залежності від кількості випадків захворювання.

Наразі МОЗ гарантує те, що кожен випадок важких кишкових інфекцій буде детально перевірятися. Однак реальна ситуація стане зрозумілою лише після того, як вода почне спадати. Після цього можна буде зробити дослідження води та провести дезінфекцію.

Нагадаємо, 6 червня 2023 року окупанти підірвали Каховську ГЕС, унаслідок чого частина Херсонської області опинилася під водою. Влада оголосила евакуацію населення. Як зазначають екологи, через руйнацію Каховської ГЕС у Чорне море потрапить велика кількість паливно-мастильних матеріалів, токсичних речовин з кладовищ та вигрібних ям.

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