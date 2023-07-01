З 1 липня "Доступні ліки" відпускатимуть лише за е-рецептом

З 1 липня препарати за програмою "Доступні ліки" мають знову відпускати виключно за електронним рецептом. Норма діє на території всієї України, крім окупованих, прифронтових регіонів і тих, де ведуться активні бойові дії.

Додатково, на прохання пацієнта, лікар зможе надрукувати довідку, в якій буде інформація про рецепт, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"Доступні ліки" – урядова програма, що забезпечує повну або часткову оплату вартості деяких лікарських засобів з бюджетних коштів", – нагадують у відомстві.

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Норма щодо відпуску препаратів за цією програмою виключно за електронним рецептом діє в Україні з 2019 року.

Фото: SergIllin /Depositphotos

На початку повномасштабної війни уряд дозволив виписувати і відпускати медикаменти також за паперовим рецептом. Зміну ввели з метою безперешкодного доступу до життєво необхідних ліків.

У МОЗ зазначили, що на початку 2023 року "Доступні ліки" за електронним рецептом отримали понад 1,5 млн українців. Переважно це пацієнти, які потребують амбулаторного лікування через різні захворювання:

серцево-судинні недуги;

цукровий та нецукровий діабет;

бронхіальна астма;

розлади психіки та поведінки;

епілепсія.

З березня 2022 року по червень 2023-го за програмою "Доступні ліки" погашено 14 млн електронних рецептів, додали у відомстві.

"Лише за останні 30 днів понад 50 тис. пацієнтів вперше отримали електронний рецепт", – підсумували в МОЗ.

В Україні продовжує діяти програма "Доступні ліки", за якою українці можуть отримувати препарати безоплатно або з невеликою доплатою. Щоб дізнатися деталі про той чи інший препарат, можна скористатися актуальним реєстром лікарських засобів.

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Нагадаємо, раніше ми писали про перелік препаратів, які можна отримати безкоштовно або з частковою оплатою.