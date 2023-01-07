Як безкоштовно отримати ліки від серцево-судинних захворювань? Інструкція

Українці з серцево-судинними захворюваннями можуть безкоштовно отримувати ліки у рамках програми "Доступні ліки".

До програми "Доступні ліки" входить 231 препарат для лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань, зокрема для профілактики інфарктів та інсультів.

У Національній службі здоров'я України пояснили, як отримати необхідні препарати безоплатно або з незначною доплатою.

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Як безкоштовно отримати ліки для серця?

Фото: Vonschonertagen /Depositphotos

✅ Зверніться до лікаря первинної медичної допомоги.

На час воєнного стану можна піти до будь-якого сімейного лікаря, терапевта або педіатра в закладі з договором із НСЗУ – декларація не обов’язкова.

✅ Лікар випише електронний або паперовий рецепт на підставі обстежень та діагнозу. В рецепті лікар вкаже міжнародну непатентовану назву препарату (МНН).

Пам’ятайте: термін дії рецепту становить 30 днів з дати виписування.

✅ Зверніться з рецептом в аптеку.

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Можна звернутися в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. Головна умова – наявність договору з НСЗУ.

Впізнати таку аптеку можна за наліпкою "Доступні ліки".

✅ Покажіть рецепт працівнику аптеки.

Аптекар запропонує препарати, які містять потрібну діючу речовину і повідомить, який препарат повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити.

Вартість ліків аптеці відшкодує НСЗУ.

✅ Знайти найближчу аптеку з договором із НСЗУ можна:

через чат-бот "Спитай Гриця".

зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77;

через дашборд на сайті НСЗУ. В меню зліва оберіть ваш населений пункт та потрібний напрямок програми реімбурсації.

Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, які ліки від психічних розладів можна отримати безкоштовно і як це зробити.