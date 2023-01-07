Як безкоштовно отримати ліки від серцево-судинних захворювань? Інструкція

Українці з серцево-судинними захворюваннями можуть безкоштовно отримувати ліки у рамках програми "Доступні ліки".
До програми "Доступні ліки" входить 231 препарат для лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань, зокрема для профілактики інфарктів та інсультів.
У Національній службі здоров'я України пояснили, як отримати необхідні препарати безоплатно або з незначною доплатою.
Як безкоштовно отримати ліки для серця?
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✅ Зверніться до лікаря первинної медичної допомоги.
На час воєнного стану можна піти до будь-якого сімейного лікаря, терапевта або педіатра в закладі з договором із НСЗУ – декларація не обов’язкова.
✅ Лікар випише електронний або паперовий рецепт на підставі обстежень та діагнозу. В рецепті лікар вкаже міжнародну непатентовану назву препарату (МНН).
Пам’ятайте: термін дії рецепту становить 30 днів з дати виписування.
✅ Зверніться з рецептом в аптеку.
Можна звернутися в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. Головна умова – наявність договору з НСЗУ.
Впізнати таку аптеку можна за наліпкою "Доступні ліки".
✅ Покажіть рецепт працівнику аптеки.
Аптекар запропонує препарати, які містять потрібну діючу речовину і повідомить, який препарат повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити.
Вартість ліків аптеці відшкодує НСЗУ.
✅ Знайти найближчу аптеку з договором із НСЗУ можна:
- через чат-бот "Спитай Гриця".
- зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77;
- через дашборд на сайті НСЗУ. В меню зліва оберіть ваш населений пункт та потрібний напрямок програми реімбурсації.
Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, які ліки від психічних розладів можна отримати безкоштовно і як це зробити.
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