Віддав серце, нирки і печінку: 4-річний хлопчик став посмертним донором для трьох дітей

В Україні вперше трансплантували серце 6-річній дитині.

Донором став 4-річний хлопчик, батьки якого дали дозвіл на посмертне донорство серця та інших органів після смерті сина.

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Завдяки цьому, вдалося врятувати життя трьом дітям, які їх потребували.

У хлопчика смерть мозку настала через крововилив, спричинений аневризмою. Шансів на його порятунок не було, пишуть в Українському центрі трансплант-координації.

Серце дитини трансплантували 6-річній дівчинці Соломії, яка страждала на дилатаційну кардіоміопатію.

Перша трансплантація серця 6-річній дитині в Україні. Фото: Інститут серця

Після операції матері загиблого хлопчика дали послухати, як серце її сина б'ється у грудях врятованої малечі.

"Оце і є для мене – смертю смерть подолав. Якою треба бути сміливою і сильною, аби дати дозвіл на пересадку серця, втрачаючи сина. І дати шанс жити іншій дитині, яка також гине. І врятувати її", – написала журналістка медіа-проєкту Front 18 Віолетта Кіртока.

Вона додала, що бачила відео, як мама хлопчика провідувала дівчинку.

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"Вона принесла їй іграшку і казала: ти запамʼятай, у тебе є янгол, якого звуть Юрочка… І вона при цьому не плакала.

І після цього ще додала: і знай, ми тебе всі дуже-дуже любимо", – розповідає Віолета.

Операція з трансплантації була доволі складною, до неї залучили 18 лікарів Інституту серця. Це вперше в Україні медики провели пересадку серця дитині такого віку.

6-річна дівчинка, якій вперше в Україні пересадили серце в такому віці. Фото: Віолетта Кіртока

Інші органи 4-річного хлопчика пересадили ще двом дітям. Це врятувало їм життя.

Нирки загиблого хлопчика отримав 12-річний підліток з тимчасово окупованої частини Херсонської області.

Медики зазначили, що він чекав на трансплантацію понад три роки.

"Хлопчику діагностована термінальна стадія ураження нирок, він був залежний від гемодіалізу, три роки "жив" в Охматдиті і ця операція стала для нього просто таки рятівною", – розповідають у центрі.

Печінку пересадили 15-річному хлопчику з Кіровоградської області, який страждав на цироз та потребував невідкладної операції.

Трансплантація органів. Фото: НДСЛ Охматдит

"Світла пам'ять маленькому донору, співчуття батькам і безмежна вдячність за прийняте рішення", – додають у медцентрі.