У Києві зафіксували три випадки кишкових інфекцій через сальмонелу

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
2532
11 липня 2023

В Оболонському районі Києва з 6 по 10 липня зафіксували три випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію.

Ймовірно, захворювання були спричинені бактерією сальмонелою, яка містилась у солодощах, повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

"За попередньою інформацією, ймовірною причиною хвороби могло стати вживання громадянами 4 липня неякісної кондитерської продукції власного виробництва однієї з торгівельних мереж столиці.

Реклама:

За результатами відповідного бактеріологічного обстеження на кишкову групу інфекцій фахівцями ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ України" в отриманих зразках було виділено сальмонелу", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Як надати першу допомогу при кишкових інфекціях та запобігти зневодненню? Поради від МОЗ

 Фото ілюстративне: alexraths

Наразі всі пацієнти отримали необхідну медичну допомогу й перебувають на амбулаторному лікуванні.

Розпочато епідеміологічне розслідування, додають у відомстві.

Нагадаємо, бактерії роду Salmonella спричиняють сальмонельоз – інфекційне захворювання, яке супроводжується підвищенням температури, головним болем, слабкістю, нудотою, блюванням, діареєю, зневодненням.

Реклама:

Заразитися сальмонельозом можна аліментарним, водним і побутовим шляхами. Механізм передавання інфекції – фекально-оральний. 

Сальмонела може бути у продуктах харчування, воді, на побутових предметах тощо.

Читайте також: Які бактерії живуть в нашій оселі та чи можуть вони нам зашкодити?


Реклама:


Реклама:
 10732
Суспільство

"Нам треба вижити", – повторював хлопчик. Вцілілі після ракетного удару у Львові побачили, що безпечного місця немає

Світлана Ославська
 46869
Прихисти своїх

Точка неповернення. Чому українські біженці обирають життя в Європі

Роксана Касумова
 8731
КУЛЬТУРА

Як Соломія Крушельницька врятувала оперу "Мадам Батерфляй" і кар’єру її автора Джакомо Пуччіні

Анна Лодигіна

Головне на сайті


Суспільство

"Нам треба вижити", – повторював хлопчик. Вцілілі після ракетного удару у Львові побачили, що безпечного місця немає

Світлана Ославська
Сучасний Робінзон: австралійський рибалка з собакою два місяці дрейфував в океані
У Китаї зафіксували понад 52°C спеки: встановлено новий температурний рекорд
На Одещині браконьєри вбили червонокнижну білугу вагою 124 кг. ВІДЕО
В Україні планують вакцинувати 260 тисяч дітей від кору – Кузін
Бджільництво на Луганщині та Маланка на Прикарпатті увійшли до Нацпереліку культурної спадщини України
Прихисти своїх

Точка неповернення. Чому українські біженці обирають життя в Європі

Роксана Касумова
КУЛЬТУРА

Як Соломія Крушельницька врятувала оперу "Мадам Батерфляй" і кар’єру її автора Джакомо Пуччіні

Анна Лодигіна