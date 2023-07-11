У Києві зафіксували три випадки кишкових інфекцій через сальмонелу

В Оболонському районі Києва з 6 по 10 липня зафіксували три випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію.
Ймовірно, захворювання були спричинені бактерією сальмонелою, яка містилась у солодощах, повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.
"За попередньою інформацією, ймовірною причиною хвороби могло стати вживання громадянами 4 липня неякісної кондитерської продукції власного виробництва однієї з торгівельних мереж столиці.
За результатами відповідного бактеріологічного обстеження на кишкову групу інфекцій фахівцями ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ України" в отриманих зразках було виділено сальмонелу", – йдеться у повідомленні.
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Наразі всі пацієнти отримали необхідну медичну допомогу й перебувають на амбулаторному лікуванні.
Розпочато епідеміологічне розслідування, додають у відомстві.
Нагадаємо, бактерії роду Salmonella спричиняють сальмонельоз – інфекційне захворювання, яке супроводжується підвищенням температури, головним болем, слабкістю, нудотою, блюванням, діареєю, зневодненням.
Заразитися сальмонельозом можна аліментарним, водним і побутовим шляхами. Механізм передавання інфекції – фекально-оральний.
Сальмонела може бути у продуктах харчування, воді, на побутових предметах тощо.
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