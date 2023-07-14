У МОЗ розповіли, як будуть діяти у випадку виявлення холери

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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14 липня 2023

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, як влада буде діяти у випадку виявлення холери.

З 1 червня по кінець вересня в Україні зазвичай розпочинається епідемічний сезон, коли є можливим розмноження холерного вібріона, розповів Ігор Кузін в інтерв’ю телеканалу "Ми – Україна".

У цей період моніторять зразки води. У разі виявлення холерного вібріона, МОЗ передає інформацію до місцевих органів влади, а ті ухвалюють рішення про заборону користування відповідною водоймою.

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Також всіх українців, які потрапляють у лікарні з кишковими інфекціями, перевіряють на захворюваність холерою. Щорічно перевіряють 250-300 тис. людей.

 Ігор Кузін

"Якщо буде виявлений випадок холери, то ми почнемо розбиратися, що людина їла, де купувала їжу, як її готувала, звідки приїхала, з ким контактувала. Наприклад, якщо людина купила продукти на одеському ринку, ми його будемо перевіряти", – каже Ігор Кузін.

Також головний санлікар зазначив, що в Україні є лікарні, які готові надавати допомогу таким хворим.

"Наразі 80% випадків холери у світі – це не важкі форми, які потребують навіть госпіталізації. Також виникнення спалаху холери на 99% залежить від доступу людей до безпечної питної води. Якщо вода є, висока ймовірність того, що спалаху не буде", – говорить Ігор Кузін.

Нагадаємо, інформація про небезпеку спалаху холери з'явилася після підриву росіянами Каховської ГЕС. Раніше "Київводоканал" спростував фейк про холерну паличку у столичній воді.

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