У Львові відновили обличчя вчительці з Лисичанська, яка постраждала від обстрілу росіян

У львівському центрі "Незламні" відновили обличчя 59-річній вчительці з Лисичанська, якій в око влучив російський снаряд.

Про це повідомляють у Першому медичному об’єднанні Львова.

Олена Свєтлова викладала у лисичанській школі хімію, біологію та основи здоров’я.

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20 червня 2022 року Олена йшла в парк нарвати липи і потрапила під обстріл. Уламок російського снаряда влучив жінці в око. Першу допомогу Олені надавали українські військові медики.

Лікарі відділення щелепно-лицевої хірургії зробили Олені складну реконструктивну операцію

Потім її відправили у Дніпро, де жінка провела три тижні у комі. Згодом Олену відправили до Львова – до Центру "Незламні".

"Коли Олена довідалася, наскільки сильно російський снаряд понівечив її лице, то спершу навіть жити не хотіла. Не могла бачити себе такою - з діркою посеред обличчя. Ока та верхньої частини носа більше не було", – розповідають медики.

Лікарі відділення щелепно-лицевої хірургії зробили Олені складну реконструктивну операцію. На місце дірки хірурги приживили клапоть із чола жінки. Лише після операції Олена вперше з моменту травми наважилася глянути на себе у дзеркало.

У Центрі ментального здоров’я "Незламних" Олена також пройшла курс тілесно-орієнтованої психотерапії.

"Раніше пацієнтка не відчувала правої половини обличчя, а голова була затиснута, наче на ній тугий шолом. З кожним заняттям, каже Олена, фізичні відчуття повертаються, а на душі стає спокійніше. Тепер вона краще відчуває своє обличчя та приймає себе нову", – кажуть у лікарні.

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Олена навіть взяла участь у фотопроєкті глянцевого журналу про жінок, чиї обличчя та тіла понівечила війна.

Олена взяла участь у фотопроєкті глянцевого журналу про жінок, чиї обличчя та тіла понівечила війна

Наразі вчителька живе у модульному містечку для переселенців у Львові. Вона продовжує дистанційно проводити уроки своїм лисичанським учням, які знаходяться у різних куточках світу. Однак під час відеоуроку Олена не вмикає камеру, вона поки не хоче, щоб діти бачили її обличчя.

Утім, жінка сподівається, що наступна реконструктивна операція їж допоможе. Під час втручання хірурги мають відновити кістковий дефект спинки носа та підочної ділянки. Для цього медики використають або штучний протез, або хрящ з ребра Олени.

"Будемо думати, як естетику відновити. Тому що дефект – дірку – ми закрили, а тепер будемо красу наводити. Після пані Олени в нас уже поступали і складніші пацієнти з більшими дефектами. Через війну ми змушені швидко розвиватися в плані реконструктивної хірургії.", – каже завідувач відділення щелепно-лицьової хірургії Центру "Незламні" Олег Ковтуняк.

Жінка сподівається, що наступна реконструктивна операція їж допоможе

Національний реабілітаційний центр "Незламні" створив форму реєстрації пацієнтів, яку треба заповнити, якщо вам чи вашим знайомим потрібна реконструктивна операція обличчя.