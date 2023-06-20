Лікарі співставляли кісткові фрагменти: у Львові дівчина поламала руку на самокаті

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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20 червня 2023

У Львові дівчина під час катання на електросамокаті в’їхала у яму та впала на бруківку.

Лікарі діагностували у неї перелом обох кісток лівого передпліччя. Про це розповіли у коментарі для "УП.Життя" в лікарні Святого Луки. 

Анастасія зазначає, що разом із хлопцем їхала ввечері містом на електросамокаті. 

"Набрали швидкість, їхали по тротуару та натрапили на яму", – пригадує вона.

 Фото: 4pmphoto/Depositphotos

Дівчина додає, що кермо викрутилось, молоді люди втратили рівновагу і полетіли шкереберть просто на кам'яну бруківку.  

Вона звернулась у травмпункт лікарні, де її оглянули лікарі, зробили рентген та діагностували складний перелом лівого передпліччя. 

Травматологи спершу усунули грубе зміщення та загіпсували руку. 

Трохи згодом хірурги піл час операції співставили кісткові фрагменти та зафіксували за допомогою металевої конструкції.

"При переломах ліктьової та променевої кісток це треба робити з ювелірною точністю. Інакше – навіть за невеликої похибки – у подальшому житті згинальні та поворотні рухи можуть супроводжуватись хронічними болями", – пояснили у лікарні.

Настю виписали через 4 дні: тепер на неї чекає довга реабілітація.

Ортопед-травматолог Ярина Мачічка розповіла, що найчастіше пацієнти після падіння з самокату звертаються з переломами нижніх та верхніх кінцівок, черепно-мозковими травмами, забоями, рваними ранами та синцями.

"З переломами нижніх кінцівок пацієнти найчастіше потребують оперативного лікування та тривалої реабілітації. Пацієнти стають не працездатними на певний час", – каже вона.

Лікарка додає, що під час катання не варто забувати про шолом, адже він може вберегти від черепно-мозкової травми. Її симптоми:

  • нудота;
  • блювання;
  • запаморочення;
  • біль у ділянці травмування;
  • дезорієнтація в просторі тощо.

У разі появи симптомів варто негайно звернутися до лікаря.

"Переважно пацієнти отримують травму голови не від падіння, а під час ДТП за участі самокатника. Такі пацієнти часто потрапляють одразу до реанімації", – розповіда Ярина Мачічка.

Нагадаємо, у 2022 році самокатників визнали повноправними учасниками дорожнього руху

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