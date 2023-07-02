Вчені знайшли "зброю" проти стійкості до антибіотиків, яка також може подолати малярію

У США вчені відкрили природний антибіотик, який може вирішити проблему стійкості до антибіотиків, а також допомогти подолати малярію.

Йдеться про антибіотик арсинотрицин (АСТ) з миш’яком у складі, який відкрила команда з Медичного коледжу Герберта Вертгейма Міжнародного університету Флориди, повідомляє MedicalXpress.

Медики використовуватимуть арсинотрицин для боротьби зі зростанням кількості стійких до антибіотиків бактерій.

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У співпраці з дослідниками малярії у Коледжі мистецтв, науки та освіти, науковці дійшли висновку, що цей препарат може зупинити передачу смертельної хвороби малярії. Дослідження опублікували в журналі Microorganisms.

Лабораторні випробування довели, що АСТ, який містить миш’як, ефективно справляється з найвідомішими бактеріями, зокрема кишковою паличкою та мікобактеріями, що викликають туберкульоз.

Команда вчених Міжнародного університету Флориди. Фото: MedicalXpress

Малярія поширюється через комарів. Коли комаха кусає хворого, паразити в його крові інфікують комара, і він заражає малярією інших людей.

Вчені виявили, що АСТ запобігає передачі збудника малярії Plasmodium falciparum від людини до комара, на відміну від інших відомих протималярійних препаратів.

"Сучасні протималярійні препарати не повністю зупиняють передачу малярії, а це означає, що пацієнти можуть продовжувати інфікувати комарів, перш ніж одужають", – сказав провідний автор дослідження, доцент кафедри клітинної біології та фармакології Масафумі Йошинага.

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Фото: natursports /Depositphotos

Хоч АСТ містить миш'як – неймовірно токсичну і смертельну отруту – він не є чистим миш'яком.

Також з початку 1900-х років ліки на основі миш'яку використовуються для безпечного лікування та профілактики багатьох захворювань.

Коли АСТ випробували на клітинах печінки, нирок і кишківника, антибіотик знищував малярійного паразита, що переховувався в клітинах людини, але не пошкоджував самі клітини.

Вчені сподіваються, що їхнє відкриття сприяє розробці ефективніших препаратів для лікування малярії.

"Розробка нових потужних багатоступеневих препаратів є вкрай важливою для забезпечення ліквідації малярії та її викорінення.

Ми виявили, що АСТ є перспективною сполукою для розробки нового класу потужних багатоступеневих протималярійних препаратів", – додав Масафумі Йошинага.

Нагадаємо, щороку у світі реєструють 240 мільйонів випадків захворювання на малярію, більшість з яких припадає на Африку. В Україні випадки малярії також трапляються – усі вони "завезені" з тропіків.

У 2021 році ВООЗ схвалила першу вакцину проти малярії.